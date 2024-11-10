Bitcoin fiyatı ilk kez 80 bin doları gördü! Trump rüzgarıyla tarihi rekor geldi

10 Kasım 2024 17:06 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 17:26

Bitcoin fiyatı Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Şubat ayından bu yana en iyi haftalık performansını gösterdi. Bitcoin, Trump'ın zaferine yönelik iyimserlikle ilk kez 80.000 doların üzerine çıktı.

Bitcoin'de tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü!

Bitcoin'de tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü!

Bitcoin fiyatı ABD'de Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmesinden sadece birkaç gün sonra hisse fiyatı tarihte ilk kez 80.000 doları aştı ve piyasa değeri 1,5 trilyon doları geçti.

ENFLASYONA GÖRE AYARLANMIŞ EN YÜKSEK SEVİYE

Dünyanın en büyük ve en bilinen kripto para birimi Bitcoin, 23 Ocak'ta gördüğü 38.505 dolarlık yılın en düşük seviyesinden bu yana 10 Kasım Pazar günü neredeyse yüzde 4,50 artarak enflasyona göre ayarlanmış 80.116 dolarlık yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Bitcoin, Başkan seçilen Donald Trump'ın dijital varlıkları benimsemesi ve kripto yanlısı milletvekillerinin yer alacağı bir Kongre beklentisiyle ilk kez 80.000 doları gördü.

Cardano ve Dogecoin gibi daha küçük token'lar da yükseldi.

ABD'Yİ "GEZEGENİN KRİPTO BAŞKENTİ" YAPMA SÖZÜ

Donald Trump , seçim kampanyası sırasında ABD'yi dijital varlık sektörünün odağına koyacağına dair güvence verdi.

Trump, seçim kampanyaları sırasında ABD'yi kripto endüstrisinde lider konuma getirme sözü vermiş, ayrıca stratejik bir Bitcoin rezervi geliştirmeyi ve kripto yanlısı düzenleyiciler atamayı önermişti.

6 Kasım'daki zaferinin ardından Bitcoin yüzde 15,65 oranında yükseldi ve şubat ayından bu yana en iyi haftalık performansını gösterdi.

BİTCOİN ALTINI VE HİSSE SENETLERİNİ GERİDE BIRAKIYOR

Bitcoin, ABD merkezli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan güçlü talep ve Federal Rezerv faiz oranı kesintileri nedeniyle 2024'te yaklaşık yüzde 80 arttı . Böylece hisse senetleri ve altın gibi geleneksel yatırımları geride bıraktı.

Trump'ın politik geri dönüşü kripto endüstrisi üzerindeki yükseliş etkisini artırdı.

BTC FİYATININ BİR SONRAKİ ADIMI 100 BİN DOLAR MI?

Üst düzey analistler, BTC fiyatının bir sonraki adımda 100 bin dolara ulaşacağını iddia etti. Bitcoin'in 80.000 doların üzerine çıkması, önümüzdeki haftalarda boğa koşusunun devam edeceği yönündeki beklentileri artırdı. Birçok analist önümüzdeki dönemde 100.000 dolara doğru bir yükseliş öngörüyor.