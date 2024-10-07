Bitcoin fiyatı yatırımcıların risk iştahını benimsedi! BTC kendini yakında tüm zamanların en yüksek seviyesine atabilir

07 Ekim 2024 18:25 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 18:26

Analistlere göre bitcoin fiyatı yakında tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test edebilir. Bitcoin fiyatı, 65 bin dolara doğru pozitif ekonomik büyümeyle desteklenirken durgun borsa piyasasına ve çoğunlukla düşüşte olan kripto para piyasasına rağmen yükselişini sürdürmeyi başarıyor.

Bitcoin fiyatı, yatırımcıların risk iştahını benimsemesiyle 7 Ekim Pazartesi günü üst üste iki gün yükseldi. BTC yüzde 2,06 yükselişle

64.000 dolarlık günlük zirvesini gördü. Geçen haftanın en düşük noktasından yüzde 6,62 arttı. Bu toparlanma, daha ılımlı bir Federal Rezerv​ ihtimalinin azalmasıyla Amerikan hisse senetlerinin geri çekilmesine rağmen yaşandı.

BİTCOİN FİYATINDA İYİMSERLİK

Pazartesi sabahı Bitcoin, birkaç günlük yukarı yönlü hareketin ardından 64.351 dolara (BTC/USD) tırmandı. Coin, son düşüşünden sonra şu anda sıcak bir çizgide ve analistleri mevcut davranışına dayanarak yeni fiyat tahminleri sunmaya teşvik ediyor.

Bazı kripto analistleri ve yatırımcılar Bitcoin konusunda iyimserliğini sürdürüyor.

Popüler bir kripto analisti olan Michael van de Poppe, bir X gönderisinde Bitcoin'in yükseleceğini ve 73.800 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test edeceğini öngördü. Bitcoin'in 62.000 doları yeniden test etmesini ve ardından 65.000 ila 66.000 dolar arasına geri sıçramasını bekliyor.

ABD ENFLASYONU​ BİTCOİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Bu hafta Bitcoin için bir sonraki potansiyel katalizörler Çarşamba günkü Federal Rezerv tutanakları ve Perşembe günkü ABD enflasyon verileri olacak.

Analistler enflasyonun hala düştüğüne dair bir işaretin daha ılımlı bir Fed'e yol açacağını ve bunun da Bitcoin ve diğer riskli varlıklar için olumlu olacağını söylüyor.

Bu nedenle, Bitcoin'in boğa çıkışı yaşayıp tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test etme olasılığı artıyor. Bunun gerçekleşmesi için, azalan trend çizgisini ve 70.000 dolar ve 72.000 dolardaki psikolojik seviyeleri aşması gerekecek.

Çoğu analistin ortak görüşü, Bitcoin'in kısa vadede ileri geri hareket etmeye devam edeceği ve bunun önümüzdeki birkaç haftayı da hesaba katacağı yönünde.