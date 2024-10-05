Bitcoin fiyatı yeniden sahneye çıktı! O viral olan alt coin yüzde 25 fırladı

05 Ekim 2024 17:05 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 17:05

Kripto para piyasası, Bitcoin'in yeniden sahneye çıktığı ve 62.000 doların üzerini görmeyi başardığı nispeten dalgalı bir 24 saat geçirdi. Bu yükseliş, daha küçük piyasa değerine sahip altcoin'lerin toparlanması için de alan açtı ve bir viral alt coin'i gün içinde yüzde 25'e kadar yükseldi.

Dün Bitcoin'in fiyatı bir süredir 61.000 dolar civarında işlem görüyordu ve hatta ayılar onu 60.800 dolar civarına kadar düşürmeyi bile başardı. Ancak alıcılar öne çıktı ve 61.000 doları fethetti. Bugün, BTC şu anda yaklaşık 62.250 dolardan işlem görüyor.

BİTCOİN BOĞALARI TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

Bitcoin'de Fed sonrası iştah arttı. Bitcoin fiyatı 62.000 doların üzerine çıktı. Geçtiğimiz 24 saat içinde, 110 milyon dolardan fazla kaldıraçlı pozisyon silindi, bunların çoğu (64 milyon dolar) kısa pozisyonlar oldu.

POPCAT FİYATI YÜZDE 25 ARTTI

POPCAT fiyatı, yükseliş eğilimleri ve güçlü piyasa toparlanmasının ortasında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve yatırımcılar potansiyel bir sonraki dönüm noktası olarak 5 dolar seviyesini hedefledi.

Son 24 saatte POPCAT fiyatı yükseldi ve onu bugünün piyasasında en çok kazananlar arasına girdi.

Popüler bir kedi tabanlı kripto para birimi olan POPCAT fiyatı, son bir günde değerinde önemli bir artışa tanık oldu. Popcat, genel bir piyasa toparlanmasının ortasında yükseliş eğilimi gösterdi. 1,2 milyar dolara fırlayan piyasa kapitalizasyonuyla, coin daha fazla büyümeye hazır bir hal aldı.

Popcat'in fiyatı geçtiğimiz ay yaklaşık %113 oranında fırladı ve onu yedinci en büyük memecoin yaptı. POPCAT fiyatı bugün öne çıkarak 5 dolar seviyesine doğru tırmandı. Meme temalı tokenlardaki bu yükseliş trendi yatırımcı ilgisini yeniden canlandırdı. DOGE, SHIB ve BONK gibi diğer en iyi memecoin'ler de benzer şekilde güçlü bir büyüme göstererek kripto para sektöründeki genel coşkuyu destekledi.