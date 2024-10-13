Bitcoin fiyatında düşüş uyarısı geldi! Bu senaryoya hazırlıklı olun

13 Ekim 2024 16:56 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:57

Deneyimli yatırımcı Peter Brandt, Bitcoin fiyatının (BTC) yakında yeni zirveler kaydedilmezse önemli bir düşüşle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı. Brandt, Bitcoin'e ilişkin analizlerini paylaştı. İşte bitcoinin son fiyat performansı.

Peter Brandt, bitcoin​ fiyatında potansiyel düşüş​ uyarısında bulundu. Brandt, sosyal medya platformu X'teki 742.500 takipçisine yaptığı açıklamada, Bitcoin'in sekiz aydır sürdürülebilir bir yükseliş​ başlatmakta zorlandığını ve bunun riskli bir duruma işaret edebileceğini belirtti.

BİTCOİN FİYATI İÇİN RİSK UYARISI

Ünlü yatırımcı Peter Brandt, bitcoin için mevcut piyasa durgunluğunu yorumladı. Brandt, "Yükselmesi gereken bir piyasa yükselmiyorsa, genellikle yükselemez. Bu gözlem, fiyat​ hareketlerinde görülen zayıflığı vurgular." dedi.

Brandt, Bitcoin'in portföyündeki en büyük varlıklardan biri olduğunu belirterek, gözlemlerini "bir tahminden çok bir değerlendirme" olarak sundu. Yatırımcıları dengeli bir bakış açısı sürdürmeye davet ederek, "Her iki tarafa da dikkat etmeyenler sonunda çöker." ifadelerini kullandı.

YARILANMA DÖNGÜSÜ UMUT IŞIĞI SAĞLAYABİLİR

Geçtiğimiz hafta Brandt, Bitcoin'in gelecekteki potansiyeli için olumlu bir tablo çizdi ve yarılanma döngülerinin kripto para birimi için güçlü kazanımlar sağlayabileceğini hatırlattı. Mart 2024'teki yaklaşan duraksamayı küçük bir mola olarak nitelendirdi.

Brandt, Bitcoin'in Ağustos-Eylül 2025 döneminde 135.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor, ancak bu öngörünün fiyatın 48.000 doların üzerinde kalmasına bağlı olduğunu belirtti. Bu seviyenin kırılması durumunda analizin geçerliliğinin tehlikeye girebileceği konusunda uyardı.

GÜNCEL BTC FİYATI NE KADAR?

Şu anda Bitcoin'in fiyatı 62.741 dolarda. Piyasa, yatırımcının tahminlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla izliyor. Kripto para piyasasındaki dalgalanmalar devam ederken, olası senaryolara hazırlıklı olmak her zamankinden daha önemli görünüyor.