Bitcoin hafta sonu dibi gördü! İşte kriptoda pazartesinin ilk rakamları

Bu arada Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcısı olan ABD’li Strategy şirketinin portföyünde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Ocak ayında da Strategy, 40 bin adedin üzerinde BTC’yi, 90 bin doların üzerinde maliyetle almıştı. Şirketin elindeki BTC sayısı 712 bin 647 adede ulaşırken, bunların ortalama maliyeti 76 bin 37 dolar olarak açıklandı. BTC’nin bugün geldiği fiyatlar, Strategy’nin maliyetine dayandı. Bu durumun, şirketin kârlılık durumunu doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.