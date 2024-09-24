Bitcoin için Harrıs mi Trump mı? Piyasa bambaşka bir hikayeye bürünecek: Uzman BTC için net konuştu

24 Eylül 2024 14:18 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 15:36

Fed'in 50 baz puanlık jumbo indirimine karşılık özellikle bitcoinde çok fazla yükseliş yaşanmadı. Bitcoin fiyatında İlk etapta yukarı yönlü ataklar gelse de hafif bir gerileme yaşandı. ABD başkanlık seçimlerinde aday olan Kamala Harrıs ve Donald Trump'ın dijital paralarla ilgili pozitif açıklamaları bulunuyor. Peki, bu açıklamalar piyasalara pozitif mi yansıyor? Bitcoin hangisini tercih ediyor? Para ve kripto para uzmanı Helin Çelik, bitcoin ve altcoin fiyatlarını yorumladı.

Para ve kripto para​ uzmanı Helin Çelik, iki ileri bir geri şeklinde ilerleyen bitcoin​ fiyatını ve beklentileri yorumladı. Özellikle son üç güne baktığımızda yukarı yönlü ataklarda bulunan bitcoinde yükselişler sınırlı kaldı. Lider kripto para birimi Bitcoin'de yukarı hareketler sınırlı kalma nedeni belli oldu. Paritede gerçek anlamda bir yukarı ivmenin başlaması için hangi seviyelerin kırılması gerektiğini ve alt coinlerde beklentiyi para ve kripto para uzmanı Helin Çelik açıkladı.

BİTCOİNDE YÜKSELİŞ NEDEN SINIRLI KALDI?

TGRT Haber TV'ye konuşan Helin Çelik'in açıklamaları şöyle;

Bir süredir FED faiz indiriminin belirsizliği kripto para piyasasını sarmış vaziyetteydi. Özellikle uzun pozisyonda olan yani long pozisyon yatırımcılarının birçoğu tasfiye oldu diyebilirim. Tekrar FED faiz indiriminin artık 50 baz puanlık faiz indirimi senaryosunun yüzdesel anlamda yükselişe geçmesi ve FED'in de 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi piyasalarda bir canlılık oluşturdu ve yeniden o toparlanma sürecinde test edilen 65.000 seviyeleri test edildi.

ÇİN VE JAPONYA HAMLESİNİN BİTCOİN ETKİSİ

Özellikle son birkaç gündür 62.000-65.000 arasında bitcoinin konsolide olduğunu gözlemliyoruz ve bu da bir haber etkisinin beklendiğini bize gösteriyor. Bir de bu arada FED faiz indirimini biz beklerken yine Japonya Merkez Bankası'nın aynı hafta hamlesini izledi piyasalar. Bu noktada faizi sabit bırakması en azından faizleri daha fazla yükseltmemesi piyasada pozitif karşılandı.

Yine bugüne geldiğimiz zaman Çin Merkez Bankası'nın bir teşvik paketini okuduk biz ve bu teşvik paketinde ikinci konut alacaklara katı kuralların biraz daha zayıflatılması, ters repo faizlerinin düşürülmesi gibi özellikle riskli varlıkları destekleyebilecek. Çin büyüme verilerine katkıda bulunabilecek bir hamle geldi ve bu da Asya hisse sendi piyasasına olumlu yansırken ABD, SSNF piyasasına da pozitif yansıyacak.

BİTCOİN İÇİN HARRIS Mİ TRUMP MI?

ABD seçimlerinde bir belirsizlik var. Şimdi geldiğimiz süreçte toparlanma izlerini biz Trump'ın hamlelerine de sıkça görüyoruz. Kripto para piyasasına destekler nitelikte ve kripto iş insanlarıyla birlikte dirsek teması halinde kendilerinden yüklü miktarda bağış toparlayabiliyor ve piyasayı da destekleyeceğini söylüyor. Hatta geçtiğimiz hafta önemli bir proje açıkladı. Bu da geleneksel bankacılık sisteminin dışında akredite yatırımcılarına özel bir platform. Ancak bu platform kripto para birimleriyle çalışacak olan bir platform ve kendi token'ını da bu bağlamda tanıtmıştı. Buradan da aslında yükseliş için bir katalizör oluşturuldu.

Bundan sonraki süreç için Kamala Harris özellikle Wall Street'te bir bağış toplama etkinliğinde bir konuşma yaptı. Burada dijital para birimlerine yatırımcıyı korunabilecek ölçüde etkileyip yani yatırımcıyı koruyabilecek ölçüde olması sebebiyle destekleyebileceğini ancak tabii ki riskli durumlarda desteklenmeyeceğini biz yine buradan anlıyoruz ki Biden'ın konuşma ekseninden farklı bir şey söylemedi ama Kamala Harris'in ağzından çok az kripto paralarla ilgili söylem duyuyoruz ve burada da dijital varlıklar, dijital para birimleri olarak genel kapsayıcı bir üslupla konuştu. Çok fazla ayrıştırmadı. Bu da şahsi görüşünün dışında parti politikasını devam ettireceğini gösteriyor bize.

Hali hazırda yine süreç içerisinde Trump'la Harris'in düellosunun ardından Trump'ın göç üzerine çok fazla durması ve Harris'in ekonomi tabanını konuşuyor olması burada yatırımcıların biraz kalbini kazandı. Daha doğrusu hane halklarının kalbini kazandı diyebilirim. Ve 6 eyaletten 4'ünde şu an itibariyle Harris'in önde olduğunu görüyoruz. Anketlere bakacak olursak şimdi bu konuşma ışığında Harris gelirse evet orta düzeyde bir politika izleyecektir kripto para piyasası adına. Harris söylemlerinde çok radikal bir karar çıkmayacaktır. Sadece belki biraz ılımlı gidebilir.

ALT COİNLERDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR MU?

Özellikle altcoin​ pazarından çıkan fonlar daha yükselişte güçlü durabilecek, daha güven arz eden, daha bilinen, popülaritesi artan lokomotif dediğimiz kripto para birimi olan bitcoin'e geçti ve buradaki dominansı yani pazar içerisindeki hakimiyete %58, %59'a kadar yükselmişti. Ağırlıklı olarak Ethereum'dan fonların çıktığını gözlemliyoruz. Ancak şu son düzlükte tekrar Ethereum'a fonların kaymaya başladığını söyleyebilirim. O yüzden 2600, 2700 seviyeleri Ethereum için çok kritik. Burayı kırarsa 3000'lere doğru reaksiyon gelişebilir.

Bitcoin açısından şu an canlı olarak baktığım zaman 65.000 kırılabilirse ve üzerinde bir kapanış görebilirsek biz ilk hedefim 68.600, bir sonraki hedefim 70.000-72.000 bandı olur. Ama bunun için tabii seçime giderken nasıl bir hava olacak bu bizim için önemli. Çünkü Harris'in gelme ihtimali sonraki politikalarda ılımlı dahi olsa ilk etapta satış baskısı oluşturabilir.

Diğer taraftan Trump gelirse bambaşka bir hikayeye bürünebilir piyasa. Ama her halükarda risk almak istemeyen yatırımcı bu belirsizlik ortamında kar realizasyonu yoluna gidebilir. Dolayısıyla bizim dikkat etmemiz lazım. Özellikle altcoin piyasasına karşı temkinli bir duruş sergilememiz lazım. Eğer Ethereum'un kaybettiği fonları geri alabilirse güzel bir hareket görebiliriz.

SOLANA'YA DİKKAT ETMEMİZ GEREK

Solana'ya dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani Solana'da yıl içerisindeki performansı gerçekten göz doldurdu ve yatırımcısına yüzünü güldürdü. Solana belki portföy içerisinde değerlendirilebilir ama kar realizasyonu bölgelerinde yatırımcı dikkat etsin.