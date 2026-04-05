Bitcoin için kuantum alarmı büyüyor: 150 milyon dolarlık savunma hamlesi

Kripto para piyasasında uzun süredir “bir gün olabilir” denilen kuantum tehdidi, görünen o ki artık yalnızca uzak bir ihtimal olarak görülmüyor. Sektörün en büyük oyuncularından Coinbase’in bu alanda 150 milyon dolarlık bir savunma fonu kurması da bunun en net işaretlerinden biri.
Bitcoin’in güvenliği bugüne kadar eliptik eğri kriptografisine dayanan yapısı sayesinde oldukça sağlam kabul ediliyordu. Ancak kuantum hesaplama tarafında yaşanan son gelişmeler, bu güvenlik anlayışını ciddi şekilde sarsmaya başlamış durumda. Klasik bilgisayarlarla pratikte mümkün görünmeyen özel anahtar türetme süreci, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar ortaya çıktığında gerçek bir saldırı yöntemine dönüşebilir.
Google Quantum AI öncülüğünde yayımlanan ve Ethereum araştırmacısı Justin Drake ile Stanford kriptografı Dan Boneh’un da katkı verdiği çalışma, tehdidin boyutunu çok daha çarpıcı hale getirdi. Araştırmaya göre 500.000’den az fiziksel kübite sahip bir kuantum bilgisayar, Bitcoin’in eliptik eğri kriptografisini yaklaşık 9 dakika içinde kırabiliyor.
Bu süre özellikle kritik. Çünkü Bitcoin ağında ortalama blok onay süresi 10 dakika civarında. Yani teorik olarak bir saldırgan, işlem ağda yayıldıktan sonra blok onaylanmadan özel anahtarı türetebilir. Araştırmada bu senaryonun ideal koşullar altında başarı ihtimali de yüzde 41 olarak hesaplanıyor.
İşin belki de daha çarpıcı tarafı, ihtiyaç duyulan donanımın ölçeği. Önceki tahminlerde yaklaşık 9 milyon kübit gerektiği düşünülüyordu. Yeni model ise bu eşiği yaklaşık 20 kat aşağı çekiyor. Açıkçası bu da, kuantum tehdidinin beklenenden daha erken kapıya dayanabileceğini gösteriyor.
Bu gelişmelerin ardından Coinbase cephesinden gelen adım dikkat çekti. Şirketin CEO’su Brian Armstrong, San Francisco’da düzenlenen bir zirvede konuşarak geliştiricilerin kuantum dirençli çözümler üretmesini desteklemek amacıyla 150 milyon dolarlık “Kuantum Savunma Fonu” kurduklarını açıkladı.
Bu hamle, Coinbase’in daha önce benimsediği görece temkinli çizgiden belirgin bir kopuş anlamına geliyor. Şirket yılın başında kuantum risklerini değerlendirmek için bağımsız bir danışma kurulu oluşturmuştu. Fakat Google’ın yayımladığı yeni çalışma, anlaşılan o ki Coinbase’i izleme pozisyonundan aktif adım atma noktasına taşıdı.
Coinbase Güvenlik Direktörü Philip Martin de kuantum sonrası kriptografinin teknik olarak hazır olduğunu söylüyor. Ancak asıl zorluk, bunun Bitcoin ekosistemine sorunsuz şekilde uygulanması. Martin’e göre aceleyle yapılacak bir geçiş, yeni güvenlik açıklarını da beraberinde getirebilir.
Teknik tarafta öne çıkan başlıklardan biri de Şubat ayında gündeme gelen BIP-360 önerisi oldu. Bu öneri, Bitcoin’de açık anahtar maruziyetini azaltmayı amaçlayan yeni bir adres yapısı sunuyor: Pay-to-Merkle-Root.
Buradaki temel hedef, kuantum bilgisayarların kullanabileceği en zayıf halkalardan birini ortadan kaldırmak. BIP-360 etrafında süren tartışmalar yalnızca bununla sınırlı değil. Hash tabanlı ve kuantum saldırılarına karşı daha dayanıklı olduğu düşünülen Winternitz One-Time Signatures gibi alternatif imza yöntemleri de giderek daha fazla konuşuluyor.
BTQ Technologies’in bu öneriyi test ağında uygulamaya başlaması da önemli bir detay. Çünkü bu durum, yıllardır daha çok teorik düzeyde konuşulan çözümlerin artık pratikte de sınanmaya başladığını gösteriyor.
Yine de tam ölçekli bir dönüşüm öyle tek bir güncellemeyle çözülebilecek kadar basit değil. Cüzdan sağlayıcılarından borsalara, donanım üreticilerinden node operatörlerine kadar bütün ekosistemin bu sürece uyum sağlaması gerekiyor. Bu da, doğal olarak, yıllara yayılan zorlu bir geçiş anlamına geliyor.