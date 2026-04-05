Bitcoin için kuantum alarmı büyüyor: 150 milyon dolarlık savunma hamlesi

Kripto para piyasasında uzun süredir “bir gün olabilir” denilen kuantum tehdidi, görünen o ki artık yalnızca uzak bir ihtimal olarak görülmüyor. Sektörün en büyük oyuncularından Coinbase’in bu alanda 150 milyon dolarlık bir savunma fonu kurması da bunun en net işaretlerinden biri.

Bitcoin’in güvenliği bugüne kadar eliptik eğri kriptografisine dayanan yapısı sayesinde oldukça sağlam kabul ediliyordu. Ancak kuantum hesaplama tarafında yaşanan son gelişmeler, bu güvenlik anlayışını ciddi şekilde sarsmaya başlamış durumda. Klasik bilgisayarlarla pratikte mümkün görünmeyen özel anahtar türetme süreci, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar ortaya çıktığında gerçek bir saldırı yöntemine dönüşebilir.