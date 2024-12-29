Bitcoin için yeni zirve tarihi! Araştırma şirketi açıkladı: Fiyatı ne kadar olacak?

29 Aralık 2024 17:06 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 17:08

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 100 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, K33 analizine göre mevcut döngüde yeni bir zirvenin 17 Ocak'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Peki Bitcoin fiyatı ne kadar olacak? İşte uzmanların tahmini.

CEX ve DEX farkı nedir? En iyi üç CEX hangisi?

CEX ve DEX farkı nedir? En iyi üç CEX hangisi?

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin​ piyasa değeri, geçtiğimiz günlerde 100 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak Google'da "BTC fiyatı kaç dolar?" diye arattığınızda gördüğünüz tutar, ocak ayının ortasında, bunun da ötesine giderek yeni bir zirveye ulaşabilir.

Kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin, tarihsel döngüleri takip ederek ocak ayının ortasında yeni bir zirveye ulaşabilir. Araştırma firması K33'ün son analizine göre, bir kripto döngüsündeki ilk ve son zirve​ arasındaki ortalama süresi 318 gün. Mevcut döngünün ilk zirvesi 5 Mart'ta kaydedildi ve bu da ikinci zirvenin 17 Ocak'a denk gelebileceğini gösteriyor.

BİTCOİN, REKORUNÜ SÜRDÜRECEK

Yani K33'ün analizi haklı çıkarsa, Bitcoin Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından üç gün önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak.

Donald Trump yönetiminin Washington'u daha kripto dostu yapma vaatleri, Bitcoin'in yıl sonu rallisi için bir katalizör görevi görmüştü. Ek olarak, tartışılan Bitcoin ulusal rezerv fikri de piyasadaki heyecanı artırdı ve bu gibi faktörler, Bitcoin'in fiyatını ilk kez altı haneli bir seviyeye taşımıştı.

K33 Araştırma Müdürü Vetle Lunde, aralık ayı notunda, "Piyasanın politika değişikliklerinin hızına ilişkin yanıltıcı beklentilere sahip olması ve açılışa kadar devam eden etkiyi aşırı fiyatlandırması kuvvetle muhtemel. Mevcut rallinin açılıştan önce ocak ortasında zirve yapmasını bekliyoruz ve bu alanı riski azaltmak ve kısa vadede kar elde etmek için doğal bir alan olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BİTCOİN FİYAT TAHMİNLERİ: 200 BİN DOLARI GEÇER Mİ?

K33, Bitcoin fiyatını iki farklı yöntemle tahmin etti. Geçmiş döngü zirvelerine dayalı tahminler, Bitcoin'in 146 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini gösteriyor. Öte yandan BTC'nin yükselen piyasa değerinin öngördüğü büyümeye dayanarak, 212 bin dolara ulaşacağı ihtimali de değerlendiriliyor.

Piyasa teknisyeni Adrian Zduńczyk, Bitcoin'in ocak sonu ile şubat arasında yüzde 15 ila 30 arasında düzeltmeler yaşayabileceğini öngörüyor. Ancak bu düzeltmelerin ardından yeni bir boğa koşusunun başlayabileceği belirtiliyor.