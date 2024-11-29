Bitcoin için yok artık dedirten tahmin! 740 bin dolar
Bitcoin 100 bin dolar hedefi yaklaşırken uzmanlardan 2028 için 740 bin dolarlık şaşırtıcı tahminler geldi. Trump’ın etkisi ve yeni projelerle kripto piyasası hareketleniyor.
Bitcoin, son günlerde yaşadığı toparlanma ile yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Piyasa değeri ve fiyat artışıyla dikkat çeken lider kripto para birimi, 100 bin dolarlık hedefe bir adım daha yaklaştı. Uzmanlar, 2028 yılına kadar Bitcoin’in 740 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.
BITCOIN SON DURUM
Son 24 saatte %2.4 değer kazanan Bitcoin, 95.369 dolardan işlem görüyor. Ancak haftalık bazda %2.8 değer kaybetmiş durumda. Ay boyunca %33.9 oranında artış yaşayan BTC, bu ivmeyle yılı güçlü bir şekilde bitirebilir.
UZUN VADELİ TAHMİNLER
Pantera Capital CEO’su Dan Morehead, Bitcoin’in geçmişte üç kat değer kazandığını hatırlatarak, aynı oranda bir artışın BTC’yi 740 bin dolara taşıyabileceğini belirtti. Morehead, bu seviyeye ulaşmanın “akıl almaz” bir durum olmadığını, küresel finansın büyüklüğü göz önüne alındığında bunun mümkün olduğunu söyledi.
TRUMP ETKİSİ
Donald Trump’ın yeniden ABD başkanı seçilmesinin ardından Bitcoin’e olan ilginin arttığı belirtiliyor. Kripto dostu politikaların açıklanması, Bitcoin’in yükseliş trendini hızlandırabilir. Bu durumda BTC’nin bu yıl 100 bin doları geçmesi, 2025’in ilk çeyreğinde ise 120 bin doları hedeflemesi muhtemel görünüyor.
BALİNALARIN HAMLELERİ
Son günlerde borsalara büyük miktarda Bitcoin transferleri dikkat çekiyor. Balinalar, BTC’nin mevcut döngünün zirvesine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmeye devam ediyor.
YENİ PROJELER VE TOKENLER
Yatırımcılar, yeni ön satış tokenlerine yönelerek kazançlarını artırmayı hedefliyor. Bu projeler arasında dikkat çeken Pepe Unchained (PEPU), Ethereum için bir katman 2 çözümü sunmayı planlıyor. Staking ödülleri ve ölçeklenebilirliği ile öne çıkan PEPU, yatırımcıların radarında.
Bitcoin’in piyasa grafikleri ve uzman tahminleri, kripto dünyasının heyecan verici bir döneme girdiğini gösteriyor. Ancak yatırımcıların dikkatli olması ve piyasa dinamiklerini yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.