Bitcoin için yolun sonu mu geliyor?

Şubat 22, 2026 16:13
1
Bitcoin için yolun sonu mu geliyor?

Zirvesinden bu yana yüzde 40'ın üzerinde değer kaybeden Bitcoin, piyasada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Uzun süredir "dijital altın" söylemiyle konumlandırılan kripto para birimi, son dalgalanmalarla birlikte bu kimliğini koruyup koruyamayacağı sorusuyla karşı karşıya.

2
Bitcoin için yolun sonu mu geliyor?

Düşüşleri alım fırsatı gören yatırımcıların sayısındaki azalma dikkat çekiyor. Yani eskisi gibi "dipten alayım" refleksi yok piyasada. Bu da ister istemez şu soruyu gündeme getiriyor: İlgi gerçekten azalıyor mu?

3
Bitcoin için yolun sonu mu geliyor?

YATIRIMCI YÖN DEĞİŞTİRİYOR

Piyasa uzmanlarına göre küresel belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcı davranışı da değişiyor. Makro risklere karşı korunma aracı olarak altın öne çıkıyor. Günlük ödemelerde stablecoin'ler daha fazla tercih edilirken, kısa vadeli kazanç arayanların tahmin piyasalarına yöneldiği belirtiliyor.

4
Bitcoin için yolun sonu mu geliyor?

Acadian Asset Management portföy yöneticisi Owen Lamont, Bitcoin'in yatırım hikâyesinin zayıfladığını savunuyor. Lamont'a göre varlık uzun süre "fiyat artışı" beklentisi üzerinden konumlandı. Ancak mevcut tabloda bu anlatı tersine dönmüş durumda.

5
Bitcoin için yolun sonu mu geliyor?

"Bitcoin artık daha güçlü alternatiflerle rekabet ediyor" diyen kripto analisti Noelle Acheson ise dijital varlıkların makro varlık kategorisine girdiğini, fakat yatırımcılara anlatılması daha kolay enstrümanlarla yarıştığını vurguluyor. Yani rekabet sadece fiyatla değil, algıyla da ilgili.

6
Bitcoin için yolun sonu mu geliyor?

GÜVENLİ LİMAN TARTIŞMASI

Bitcoin savunucuları ise geri adım atmıyor. 21 milyonluk arz sınırı, halving mekanizması ve deflasyonist yapı hâlâ en güçlü argümanlar arasında. Onlara göre bu temel dinamikler uzun vadede fiyatı destekleyecek.

7
Bitcoin için yolun sonu mu geliyor?

Ancak eleştiriler de giderek sertleşiyor. Sevens Report kurucusu Tom Essaye, Bitcoin'in altınla kıyaslanamayacağını söylüyor. Essaye'ye göre kripto para birimi, enflasyon ya da jeopolitik riskler karşısında güvenli liman özelliği taşımıyor.

8
Bitcoin için yolun sonu mu geliyor?

Öte yandan kripto cephesinde iyimser sesler de var. Pantera Capital kurucusu Dan Morehead, piyasadaki korku atmosferinin geçici olduğunu düşünüyor. Morehead'e göre dijital varlıklar uzun vadede önemini koruyacak.

