Bitcoin için yolun sonu mu geliyor?

“Bitcoin artık daha güçlü alternatiflerle rekabet ediyor” diyen kripto analisti Noelle Acheson ise dijital varlıkların makro varlık kategorisine girdiğini, fakat yatırımcılara anlatılması daha kolay enstrümanlarla yarıştığını vurguluyor. Yani rekabet sadece fiyatla değil, algıyla da ilgili.