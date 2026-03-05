Bitcoin kaostan beslendi! Beklenen kritik eşik aşıldı

Kategoriler
Bitcoin yatırımcısı heyecan içinde. Piyasalar şaşırtmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'daki önemli noktalara düzenlediği saldırılar ve Tahran'ın misilleme füze saldırılarıyla başlayan çatışma, bölgeyi ateş hattına çevirdi.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması savaşı hararetlendirdi. Ancak Bitcoin, son günlerde altın gibi geleneksel güvenli limanlardan daha iyi performans gösterdi.
Bitcoin yaklaşık yüzde 12 yükselerek son aylardaki trendi tersine çevirdi.
Bitcoin, 72 bin doların üzerinde kalarak dört haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü. Bu durum, devam eden Orta Doğu savaşına bağlı dalgalanmaların etkisiyle piyasaların toparlanması sayesinde gerçekleşti.
Ortadoğu'da 28 Şubat'ta çatışmaların başlamasının ardından kripto para birimi başlangıçta 63.000 dolar seviyesine kadar geriledi, ancak saldırıların başlamasından bu yana yüzde 11'den fazla değer kazandı.
Bitcoin, 5 Mart 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde 73.684,63 dolara ulaştı.
Markus Thielen, bu hafta Bloomberg'e verdiği demeçte, "Yatırımcılar genellikle İran çatışmasının büyük olumsuz ekonomik sonuçlar doğurmasını beklemiyor ve son günlerde Bitcoin'in yükseliş yönlü beklentilerine olan talep açıkça arttı" dedi.