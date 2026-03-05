Menü Kapat
TGRT Haber
Bitcoin kaostan beslendi! Beklenen kritik eşik aşıldı

Mart 05, 2026 08:41
1
Bitcoin yatırımcısı

Bitcoin yatırımcısı heyecan içinde. Piyasalar şaşırtmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'daki önemli noktalara düzenlediği saldırılar ve Tahran'ın misilleme füze saldırılarıyla başlayan çatışma, bölgeyi ateş hattına çevirdi.

2
Hürmüz Boğazı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması savaşı hararetlendirdi. Ancak Bitcoin, son günlerde altın gibi geleneksel güvenli limanlardan daha iyi performans gösterdi. 
 

3
Bitcoin ne kadar

Bitcoin yaklaşık yüzde 12 yükselerek son aylardaki trendi tersine çevirdi.
 

4
Bitcoin

Bitcoin, 72 bin doların üzerinde kalarak dört haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü. Bu durum, devam eden Orta Doğu savaşına bağlı dalgalanmaların etkisiyle piyasaların toparlanması sayesinde  gerçekleşti. 
 

5
bitcoin

YÜZDE 11'DEN FAZLA DEĞER KAZANDI

Ortadoğu'da 28 Şubat'ta çatışmaların başlamasının ardından kripto para birimi başlangıçta 63.000 dolar seviyesine kadar geriledi, ancak saldırıların başlamasından bu yana yüzde 11'den fazla değer kazandı.
 

6
Bitcoin

Bitcoin, 5 Mart 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde 73.684,63 dolara ulaştı.

 

7
Markus Thielen

Markus Thielen, bu hafta Bloomberg'e verdiği demeçte, "Yatırımcılar genellikle İran çatışmasının büyük olumsuz ekonomik sonuçlar doğurmasını beklemiyor ve son günlerde Bitcoin'in yükseliş yönlü beklentilerine olan talep açıkça arttı" dedi.

TGRT Haber
