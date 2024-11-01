Bitcoin kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor! İşte ekonomistlerin yıl sonu tahmini

01 Kasım 2024 04:17 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 04:24

ABD seçim süreci kripto para piyasasında yükselişe neden oldu. Kendi rekorunu kıracağı tahmin edilen para biriminin, yıl sonuna kadar da 80 bin dolara yükselmesi bekleniyor.

En fazla ticaret hacmine sahip olan kripto para​ birimi Bitcoin​, dün 72 bin 685,7 dolara kadar yükseldi. Ekonomistler Bitcoin’in yıl sonunda 80 bin dolara kadar yükselebileceğini hesaplıyor.

ABD SEÇİMLERİNİN BITCOIN'E YANSIMASI

ABD seçimleri ve özellikle Donald Trump​'ın desteği, Bitcoin'in ekim ayının başında 60 bin dolar sevisinden 73 bin dolara çıkmasını sağladı. ABD'de 5 Kasım’da yaşanacak seçimler sırasında Bitcoin'in dalgalanması da beklentiler dahilinde.

Piyasalardaki risk iştahı ve likidite sorunu da Bitcoin’in yükselmesinde etkili oluyor.

ETHEREUM​ YÜKSELECEK Mİ?

Ethereum ise 128,75 dolar ve yüzde 4,77 düşüşle 2 bin 569,95 dolardan işlem görüyor. Ethereum da 3 bin 568 dolara kadar yükselmişti.