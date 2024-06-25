Bitcoin kritik eşiğe dayandı, uzmanlar '45 bin dolara kadar düşebilir' dedi

25 Haziran 2024 10:08 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:12

Mt.Gox'un uzun yıllardır kilitli duran kripto paraları serbest bırakacağını açıklamasıyla kriptoda sert gerileme kaydedildi. 25 Haziran gününe kripto para piyasaları sakin bir seyirle başladı.

BİTCOİN YÜZDE 25 DEĞER KAYBETTİ

Bitcoin dün 58 bin 860 dolar seviyesine kadar geriledi, düşüşle piyasaların toplam büyüklüğü yüzde 0,25 düşerek 2,26 trilyon dolara yükseldi.

BTC fiyatlarında yükseliş gözlenmesine rağmen halen kırmızı bölgede devam ediyor. Kripto para birimi son 24 saatte yüzde 2,25 değer kaybetti.

Bitcoin salı günü sabah saatlerinde 1 bin 93 dolar seviyesine gelirken Ethereum’un fiyatı ise aynı süre içerisinde yüzde 0,38 değer kazandı. ETH 3 bin 380 dolardan alıcı buluyor.

45 BİN DOLARA KADAR DÜŞEBİLİR

Öte yandan bazı uzmanlar değer kayıplarının devam edeceğini ifade ediyor. Araştırma şirket, 10x Research kurucusu Markus Thielen, “Teknik olarak Bitcoin çifte tepe formasyonuna uygun hareket ediyor ve destek seviyesi test ediliyor. Bu formasyon geçersiz hale gelmediği sürece, temel senaryomuz bu olmalı. Bu formasyon, Bitcoin’in kolayca 50.000 dolara, hatta 45.000 dolara düşmesine yol açabilir” dedi.

CNBC-e’de yer alan habere göre, Saat 08.45 itibarıyla piyasa büyüklüğü açısından üst sıralarda yer alan diğer kripto paralarda ise durum şöyle:

Solana (SOL) yüzde 9,8 artarak 136,26 dolar oldu.

Ripple (XRP) yüzde 1,64 artarak 0,4775 dolar oldu.

Dogecoin (DOGE) yüzde 3,92 artarak 0,1231 dolar oldu.

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