Bitcoin madenciliğiyle ısınma dönemi

ATIK ISIDAN FAYDA ÜRETMEK

Mantık aslında oldukça basit. Zaten harcanan enerjinin ortaya çıkardığı ısıyı, ev ya da sera ısıtmasında kullanmak mümkün. Üstelik işin içine Bitcoin madenciliği gelince, elde edilen gelirle ısınma maliyetlerinin bir kısmı da dengelenebiliyor. Yani fazla ısıyla başa çıkmaya çalışan veri merkezleri için sorun olan şey, bu sistemlerde avantaja dönüşüyor.

Bu yaklaşım uzun süre teorik kaldı. Ancak son aylarda hem deneysel çalışmalar hem de tüketiciye yönelik ürünler art arda duyurulmaya başladı.