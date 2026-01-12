Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bitcoin madenciliğiyle ısınma dönemi

Ocak 12, 2026 15:16
1
Bitcoin madenciliğiyle ısınma dönemi

Enerji tüketimiyle sık sık eleştirilen Bitcoin madenciliği, ortaya çıkan atık ısının ev ve sera ısıtmasında kullanılmasıyla bambaşka bir tartışmanın kapısını aralıyor. Son dönemde bu fikir, teoriden çıkıp gerçek uygulamalara dönüşmeye başladı.

Bitcoin madenciliği denildiğinde akla genellikle yüksek elektrik tüketimi geliyor. Ancak bu sürecin kaçınılmaz bir yan ürünü olan yoğun ısı, artık farklı bir gözle değerlendiriliyor. Madencilikte kullanılan özel donanımlar, eski dizüstü bilgisayarlar ya da güçlü oyun bilgisayarları gibi ciddi miktarda ısı yayıyor. Yıllardır bu ısının “boşa gitmemesi” gerektiği konuşuluyordu. Şimdi ise bu fikir, yavaş yavaş hayata geçiyor.

2
Bitcoin madenciliğiyle ısınma dönemi

ATIK ISIDAN FAYDA ÜRETMEK

Mantık aslında oldukça basit. Zaten harcanan enerjinin ortaya çıkardığı ısıyı, ev ya da sera ısıtmasında kullanmak mümkün. Üstelik işin içine Bitcoin madenciliği gelince, elde edilen gelirle ısınma maliyetlerinin bir kısmı da dengelenebiliyor. Yani fazla ısıyla başa çıkmaya çalışan veri merkezleri için sorun olan şey, bu sistemlerde avantaja dönüşüyor.

Bu yaklaşım uzun süre teorik kaldı. Ancak son aylarda hem deneysel çalışmalar hem de tüketiciye yönelik ürünler art arda duyurulmaya başladı.

3
Bitcoin madenciliğiyle ısınma dönemi

CES 2026’DA TANITILAN ÇÖZÜMLER

Geçtiğimiz hafta CES 2026 kapsamında Superheat, Bitcoin madenciliğini geleneksel bir su ısıtıcısına entegre eden sistemini tanıttı. Cihaz, suyu ısıtırken aynı anda madencilik yapıyor. Benzer bir yaklaşımı benimseyen Heatbit ise oda ısıtmasına odaklanan bir “madenci soba” geliştiriyor.

İsviçre merkezli RY3T ve ABD’li Softwarm da işi bir adım ileri taşıyarak, tüm evi ısıtmayı hedefleyen daha büyük sistemler üzerinde çalışıyor. Yani mesele artık sadece tek bir oda değil, komple yaşam alanları.

4
Bitcoin madenciliğiyle ısınma dönemi

FİNLANDİYA ÖRNEĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bu alandaki en çarpıcı örneklerden biri, madencilik devi Marathon Digital Holdings tarafından hayata geçirildi. Şirket, 2024’te Finlandiya’da 2 megavatlık bir tesisle pilot bir proje başlattı. Tesiste üretilen ısıyla, yerel su sistemi üzerinden 11 binden fazla ev ısıtıldı. Program kısa sürede genişletildi ve 2024 sonuna gelindiğinde yaklaşık 80 bin kişiye ulaşıldı.

5
Bitcoin madenciliğiyle ısınma dönemi

Sistem, madencilik sırasında ısınan suyun yer altı borularıyla konutlara dağıtılması esasına dayanıyor. Açıkçası bu ölçek, fikrin sadece bireysel çözümlerle sınırlı olmadığını gösteriyor.

6
Bitcoin madenciliğiyle ısınma dönemi

SERALAR İÇİN DE UMUT VAR

Bitcoin madenciliğinin ısısı yalnızca evlerde değil, soğuk iklime sahip bölgelerdeki seralarda da kullanılabiliyor. Kanada’da domates yetiştirilen bir serada başlatılan yeni bir girişim, bu yaklaşımın tarımda da işe yarayabileceğini ortaya koydu.

7
Bitcoin madenciliğiyle ısınma dönemi

Daha önce Cornell Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma da, farklı ülkelerdeki örnekleri inceleyerek madencilikten çıkan atık ısının enerji verimliliğini artırabileceğini ve maliyetleri düşürebileceğini ortaya koymuştu. Elbette eleştiriler de var. Bitcoin karşıtları, “verimli kullanım” iddiasına rağmen madencilik için harcanan enerjinin başlı başına israf olduğunu savunuyor.

Bu tartışmaya ironik bir örnek de Hollanda’dan gelmişti. Bir dönem lalelerin yetiştirildiği seralarda Bitcoin madenciliğinden elde edilen ısının kullanılması, kripto paraların sık sık 17. yüzyılın “lale çılgınlığı”na benzetilmesini hatırlatıyor.

8
Bitcoin madenciliğiyle ısınma dönemi

HER YERDE ÇÖZÜM OLMAYABİLİR

Tüm bu örneklere rağmen, Bitcoin madenciliğiyle ısınmanın her senaryoda mantıklı olup olmadığı hâlâ belirsiz. Madencilik, ucuz elektriğe erişimin kritik olduğu son derece özel bir sektör. Ayrıca doğal gazın çok daha ucuz olduğu bölgelerde, elektrikle çalışan bu sistemlerin cazibesi hızla azalabiliyor.

9
Bitcoin madenciliğiyle ısınma dönemi

Bir de işin bakım ve risk boyutu var. Isıtıcıya entegre edilmiş bir madenci arızalanırsa, tüm ekonomik denge bir anda bozulabiliyor. Üstelik bu tür “tak-çalıştır” sistemleri geliştiren şirketler de madencilik gelirinden pay almak istiyor; bu da tüketici için beklenen tasarrufu aşağı çekiyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.