Bitcoin madencilik gelirleri yılın en düşük seviyesinde! BTC yükselişini askıya aldı

02 Ekim 2024 16:54 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 16:57

Bitcoin (BTC) madencileri Eylül ayında blok ödüllerinde yaklaşık 816 milyon dolar aldı ve ayrıca ücretlerde önemli bir yavaşlama görüldü. Eylül ayındaki gelir sıkıntısı ABD pazarındaki kurumsal madencileri etkiledi. Küresel piyasa Orta Doğu'nun karşı karşıya olduğu artan jeopolitik gerginliklere tepki verirken, Bitcoin fiyatının ekim ayında beklenen boğa koşusu geri çekildi. İran'ın İsrail'e füze saldırısından önce, Bitcoin'in fiyatı 64.000 doların üzerindeydi. Olaydan sonra, sert geriledi.

Bitcoin​ (BTC) madencilik​ gelirleri Eylül ayında yıllık en düşük seviyeye ulaştı. Bitcoin madenciliği Eylül ayında yavaşladı. Şimdilik, Bitcoin madencileri de 2 milyonun biraz üzerinde coin'i elinde tutuyor. Bu analiz, artan çatışmanın Bitcoin'in fiyat hareketi üzerindeki etkisini, piyasa duyarlılığının nasıl değiştiğini ve BTC için sırada ne olabileceği merak ediliyor.

BİTCOİN 60 BİN DOLARA GERİLEDİ

Bitcoin, İran​ ve İsrail'deki tırmanışın hissiyatı zayıflatmasıyla düşüşte. İsrail-İran çatışması da dahil olmak üzere jeopolitik gerginlikler Bitcoinin fiyatını etkiliyor.

Bitcoin ETF'lerine gelen girişler, 2 Ekim itibarıyla toplamda 47 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Süregelen jeopolitik gerginlik nedeniyle, ETF piyasasında ivme kazanmaya devam etmesine rağmen Bitcoin'e yönelik beklentiler biraz belirsizleşti ve yatırımcılar giderek daha fazla endişe duymaya başladı.

BTC BOĞA KOŞUSU GERİ ÇEKİLDİ

Bitcoin'in (BTC) Ekim ayında beklenen boğa koşusu geri çekildi. İran'ın İsrail'e füze saldırısından önce, Bitcoin'in fiyatı 64.000 doların üzerindeydi. Olaydan sonra, 60.350 dolara düştü.

Bitcoin ETF'leri son zamanlarda önemli bir ivme kazanırken, son jeopolitik haberler genel kripto para piyasasını etkiledi. Özellikle İran'ın İsrail'i hedef alan balistik füze saldırısının ardından İsrail ile İran arasındaki kötüleşen ilişkiler, Bitcoin'in istikrarlı fiyatı konusunda şüphe uyandırdı.

Bitcoin son 24 saatte %6,05 düştü.