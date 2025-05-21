Bitcoin önce rekor kırdı sonra üzdü! Bir ayda yüzde 10 kazandırdı

Bitcoin, Mayıs 2025 boyunca yaklaşık yüzde 10 değer kazanarak 96.500 dolardan 107.000 dolara kadar yükseldi. Ancak bugün Bitcoin fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 107.900 doları test ettikten sonra 106.400 dolar seviyelerine gerileyerek kısa vadeli bir düşüş yaşadı. Peki uzmanların güncel bitcoin fiyatı tahmini ne? İşte detaylar...

Kripto para piyasalarının lokomotifi Bitcoin (BTC), Mayıs ayı boyunca sergilediği istikrarlı yükselişle yatırımcıların yüzünü güldürdü. Ay başında 96.500 dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin, 20 Mayıs itibarıyla 107.000 dolar seviyesine kadar yükselerek yaklaşık yüzde 10’luk bir değer artışı kaydetti.

Yükselişte kurumsal yatırımcı ilgisinin artması, ve global ekonomik belirsizliklerin etkili olduğu değerlendiriliyor. Analistler, özellikle 100.000 dolar psikolojik sınırının kırılmasının ardından fiyatların ivme kazandığını belirtiyor.

Ancak Bitcoin, bugün sabah saatlerinde sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Tüm zamanların rekoru olan 107.900 dolar seviyesini test eden Bitcoin, gün ortasında 106.400 dolar bandına kadar geriledi. Uzmanlar, geri çekilmenin doğal bir düzeltme hareketi olduğunu belirtirken, 105.000 dolar seviyesinin güçlü bir destek noktası olarak takip edildiğini vurguluyor. Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde ABD’den gelecek ekonomik veriler ve küresel piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.