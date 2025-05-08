Bitcoin piyasası hareketlendi, zirveyi gördü!

Bitcoin fiyatı ne kadar olacak diye merak eden yatırımcının yüzü güldü. Bitcoin'in 99 bin 803 dolara kadar yükselmesi, riskli varlıklara olan talebin arttığını ve yatırımcıların yeniden Bitcoin'e ilgi gösterdiğini gösteriyor. Bu artış, son üç ayın en yüksek seviyesini işaret ediyor.

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin fiyatı, riskli varlıklara olan talebin artmasıyla 99 bin 803 dolara kadar yükseldi ve son üç ayın en yüksek seviyesini gördü.

FED açıklanması, dünyayı sarsan tarifelerden sonra döviz ve altına temkinli yaklaşan yatırımcının ilgili çekeb Bitcoin fiyatı düne göre yüzde 3 artışla 99 bin 703 dolardan işlem görüyor.

Ayrıca, Trump'ın Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda bahsettiği anlaşmanın "son derece saygın bir ülke" ile yapıldığını belirtmesi, anlaşmanın uluslararası ticaretle ilgili önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşını yatıştırmak için yapılan müzakereler ve İngiltere ile yapılacak anlaşma, ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin habercisi olabilir. Bu tür gelişmeler, piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açabilir.