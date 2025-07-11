Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bitcoin rekora doymuyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Bitcoin, Cuma günü 118 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek işlem fiyatına ulaştı. Jeopolitik belirsizlikler ve enflasyon korkusu, Bitcoin’i güvenli liman haline getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bitcoin rekora doymuyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 09:25

piyasasının amiral gemisi , Cuma günü 118 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2025 yılı boyunca süren yükseliş trendi, Bitcoin’in yıllık bazda değerini iki kattan fazla artırdı. TSİ 09.10'da 118 bin doları aştığı görüldü.

Bitcoin rekora doymuyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Uzmanlar, bu yükselişte küresel ölçekte beklenen faiz indirimlerinin, ABD dolarındaki zayıflamanın ve ABD yönetiminin giderek kripto dostu politikalar benimsemesinin etkili olduğunu belirtiyor.

GÜNCEL KRİPTO BORSASI RAKAMLARI

ABD Başkanı da ralliyi kendi ekonomi politikalarıyla ilişkilendirdi. Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, piyasaların “tavan yaptığını” vurgulayan Trump, bu ivmeyi uyguladığı gümrük tarifelerine bağladı. Ayrıca ABD Merkez Bankası’na faizleri vakit kaybetmeden düşürme çağrısı yaptı.

Bitcoin rekora doymuyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Öte yandan, kripto veri platformu Coinglass’a göre son 24 saat içinde 416 milyon dolardan fazla kısa pozisyon tasfiye edildi Düşüş beklentisiyle yapılan bu tür işlemlerin hızla kapatılması, yatırımcıların panikle Bitcoin almasına neden olarak fiyatları daha da yukarı taşıdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan Kanada'ya yüzde 35 gümrük vergisi
Renault Boreal tanıtıldı: Üretim Türkiye’de, hedef 54 ülke
ETİKETLER
#faiz indirimleri
#abd doları
#bitcoin
#Donald Trump
#Kripto Para
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.