Bitcoin rekora doymuyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Bitcoin, Cuma günü 118 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek işlem fiyatına ulaştı. Jeopolitik belirsizlikler ve enflasyon korkusu, Bitcoin’i güvenli liman haline getirdi.

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, Cuma günü 118 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2025 yılı boyunca süren yükseliş trendi, Bitcoin’in yıllık bazda değerini iki kattan fazla artırdı. TSİ 09.10'da 118 bin doları aştığı görüldü.

Uzmanlar, bu yükselişte küresel ölçekte beklenen faiz indirimlerinin, ABD dolarındaki zayıflamanın ve ABD yönetiminin giderek kripto dostu politikalar benimsemesinin etkili olduğunu belirtiyor.

GÜNCEL KRİPTO BORSASI RAKAMLARI

ABD Başkanı Donald Trump da ralliyi kendi ekonomi politikalarıyla ilişkilendirdi. Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, piyasaların “tavan yaptığını” vurgulayan Trump, bu ivmeyi uyguladığı gümrük tarifelerine bağladı. Ayrıca ABD Merkez Bankası’na faizleri vakit kaybetmeden düşürme çağrısı yaptı.

Öte yandan, kripto veri platformu Coinglass’a göre son 24 saat içinde 416 milyon dolardan fazla kısa pozisyon tasfiye edildi Düşüş beklentisiyle yapılan bu tür işlemlerin hızla kapatılması, yatırımcıların panikle Bitcoin almasına neden olarak fiyatları daha da yukarı taşıdı.