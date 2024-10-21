Bitcoin son üç ayın zirvesinde! 70 bin dolara dayandı

21 Ekim 2024 11:44 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 12:19

Dünyanın en değerli kripto para birimi olan Bitcoin yeni rekor seviyesini test etti. Kripto para 70 bin dolar sınırına yaklaştı.

Son altı günde spot ABD ETF’lerinde tutulan Bitcoin’ler yükseliş hızını sürdürüyor. Uzmanlar yeni bir rallinin gelmesi halinde 80 bin dolar seviyelerinin test edilebileceğini ifade ediyor.

ETF GİRİŞLERİ HIZLANDI

Bitcoin 69 bin dolar seviyelerine kadar ulaştı. 18 Ekim Cuma günü ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine toplam 273,7 milyon dolar oldu. Ether ETF’lerine ise net 1,9 milyon dolar giriş gerçekleşti. ABD merkezli 12 spot Bitcoin ETF'i ocak ayındaki lansmanlarından bu yana en yüksek toplam net varlık değerine ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

70 BİN DOLARA YAKLAŞMADI

Spot EFT'lerdeki artıştan destek alan Bitcoin, 66 bin 500 dolar seviyesindeki orta noktayı kırdıktan sonra güçlü bir ivme yakaladı. Böylece 68 bin 300 dolara kadar bir yükseliş yaşandı. Bu seviyeden aldığı destekle birlikte fiyat 69 bin 500 dolara kadar çıkan Bitcoin, bugün saat 10.00 itibarıyla 68 bin 735 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM'DA SATIŞ BASKISI

Ethereum ise 2 bin 640 dolar seviyesinden aldığı destekle 2 bin 760 dolara kadar çıktı. Gelen satış baskısıyla fiyat 2.720 dolara kadar geri çekildi. Saat 10.00 itibarıyla Ethereum 2 bin 735 dolar seviyelerinde işlem gördü.