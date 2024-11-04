Bitcoin Trump'ı istiyor! Kripto para tam 3 seçim gördü: İşte vereceği tepki

04 Kasım 2024 17:20 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:22

Ekim 2024'ten bu yana bitcoin fiyatında yüzde 10,99 artış yaşandı. Bitcoine olan talep 2024 ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde arttı. Analistler, oynaklığın artacağını öngörüyor.

ABD başkanlık seçimleri yaklaştıkça piyasa oynaklık artıyor. Yarın ABD'de yapılması beklenen başkanlık seçimleriyle birlikte beklenen fırtına öncesi kısa bir sessizlik dönemi yaşanıyor. Bitcoin fiyatı geçen hafta 73.777 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ancak pazartesi günü 69.000 dolar civarında seyretti.

BTC FİYATININ GÖZÜ ABD SEÇİMLERİNDE

5 Ekim 2024'ten itibaren Bitcoin, seçimleri artan Bitcoin talebine bağlayan tarihi verileri destekleyen kayda değer bir %10,99 fiyat artışı gördü.

piyasanın yeni yönetimlerle olası politika değişiklikleri ve ekonomik değişimler beklentisiyle belirsizliğe karşı bir korunma aracı olarak Bitcoin'e olan talebin artması bekleniyor.

28 Ekim'de Bitcoin'in fiyatı, birkaç gün boyunca 67.000 dolar civarında seyrettikten sonra 68.000 dolar sınırını aştı. Ertesi gün tarihi zirvelere yaklaşmayı bile denedi ve 73.000 doların üzerine çıktı ancak bu girişim başarısız oldu. Bugün Bitcoin fiyatının trendi 68.000 ile 69.000 dolar arasında dalgalanıyor.

BİTCOİN TRUMP'IN KAZANMASINI İSTİYOR

ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, piyasa oynaklığının artması bekleniyor. Kripto topluluğu, kripto yanlısı duruşu nedeniyle, eski Başkan Donald Trump'ın seçimi kazanmasını biraz daha fazla tercih ediyor ve bu da piyasa tahminlerine karmaşıklık katıyor.

BOĞA TRENDLERİNDEN FAYDALANMAYA ÇALIŞIYOR

Analistlere göre bitcoin boğa trendlerinden faydalanmaya çalışıyor ancak diğer yandan gerçek bir rallinin başlaması için henüz biraz erken görünüyor. ABD başkanlık seçimleriyle ilgili konu Bitcoin açısından oldukça önemli. Buradaki en önemli nokta, BTC fiyatının orta/uzun vadede, ABD dolarının küresel ölçekte diğer önemli itibari para birimlerine karşı gücünü ölçen dolar endeksi ile ters orantılı olması.

ABD'de genellikle başkanlık seçimleri öncesinde seçim kampanyaları sırasında Dolar Endeksi yükselme eğilimi gösteriyor.

BTC ÜÇ KEZ BAŞKANLIK SEÇİMİ GEÇİRDİ

Bitcoin, 3 Ocak 2009'da blok zincirinin ilk bloğunun madenciliğinin yapılmasıyla doğdu. O tarihten bu yana ABD'de 2012, 2016 ve 2020 yıllarında olmak üzere üç kez başkanlık seçimi yapıldı.

Her üç durumda da seçim sonrası Dolar Endeksi birkaç aylık düşüş kaydederken, aynı zamanda Bitcoin'in fiyatı gerçek ve uygun büyük bir spekülatif balonla önemli ölçüde arttı.

Söz konusu üç yıl aynı zamanda 2024'teki yarılanmadan önceki üç yarılanmanın da yaşandığı yıllardır.

Yani yarılanma sadece 2024'te gerçekleşmedi, daha önceki üç seferde olduğu gibi yarın da ABD'de başkanlık seçimleri yapılacak.