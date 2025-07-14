Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesinde! 120 bin dolar sınırı aşıldı

Bitcoin, ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergisi kararı sonrası 120 bin doları aşarak rekor kırdı. Kripto para yatırımcıları şimdi Bitcoin daha da yükselir mi sorusuna cevap arıyor.

ABD Başkanı Donald Trump global ölçekte bir kez daha dalgalanmaya neden oldu. Trump'ın 1 Ağustos’tan itibaren Avrupa Birliği ve Meksika menşeli ürünlere yüzde 30 oranında gümrük vergisi getirnileceğini açıklaması sonrası finans piyasalarında başlayan şok dalgası kripto dünyasını da etkiledi. En popüler kripto para birimi Bitcoin, 120 bin 893 dolara ulaşarak tarihi rekor kırdı.

BELİRSİZLİKLER ALTERNATİF ARAYIŞINA YÖNLENDİRDİ

Piyasalarda kripto paralara yönelik beklentiler Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesiyle değişim göstermeye başlamıştı. Sene başında 100 bin dolar seviyelerinde dalgalanan Bitcoin, artan ticaret belirsizliklerinin yanı sıra geleneksel yatırım araçlarına olan güvenin zayıflamasıyla yükseliş ivmesini artırdı.

Başlangıçta kripto para dostu bir yönetim olacağı yönünde beklentiler taşıyan Trump yönetimindeki ABD hükümeti, son gümrük tarifesi kararıyla bu algıyı kısmen zedelese de bu yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisini azaltmadı. Aksine alternatif yatırım aracı olarak kripto paralara yönelim hızlandı.

DİJİTAL VARLIKLAR GÜVEN KAZANIYOR

Geleneksel piyasalarda yaşanan belirsizliklere karşın, hisse senetleri ve kripto paralar dahil riskli yatırım araçlarında güçlü bir artış iştahı gözlemleniyor. Uzmanlar, bu eğilimin küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikler devam ettikçe artabileceğini öngörüyor. Bitcoin’in sadece 2025 yılı başından bu yana yüzde 29’un üzerinde değer kazanmış olması, dijital varlıklara olan güvenin işareti olarak da yorumlanıyor.