Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı! 93 bin doların üzerine çıktı

20 Kasım 2024 01:34 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 01:36

Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimini kazanmasının ardından Bitcoin ivme kazanarak yeni bir rekora koştu. 93 bin doların üzerine çıkan kripto para, tüm zamanların rekorunu kırmış oldu.

Bitcoin fiyatı 100 bin doları görecek mi? Uzmanlar ve tahmin piyasaları ne diyor?

Bitcoin fiyatı 100 bin doları görecek mi? Uzmanlar ve tahmin piyasaları ne diyor?

Kripto para birimi Bitcoin​, ABD​'de yeniden Donald Trump​'tan başkan seçilmesi ve ardından ABD Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimiyle yükselişe geçti. Trump, seçim mitinglerinde ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapma sözü vermişti. Bitcoin'in dolar için tehdit unsuru oluşturmadığını söyleyen Trump, "Mevcut ABD hükümetinin tutumu gerçekten doları tehdit ediyor. Finansal geleceğimize yönelik tehlike kriptodan değil, Washington DC'den geliyor" demişti.

'BİTCOİNİ SATMAYIN' DEMİŞTİ!

Trump ayrıca, Bitcoin ve kripto para birimlerinin daha önce hiç olmadığı kadar hızla yükseleceğini belirterek, "Bitcoininizi asla satmayın" tavsiyesinde de bulunmuştu.

EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!

Bitcoin'in fiyatı Trump’ın dijital varlıklarla ılımlı bakmasının etkisiyle birlikte kısa bir süre için 93.000 doların üzerine çıktı. Bitcoin 93 bin 856 doları görerek zirvesini tazeledi.