Bitcoin üretimi zora girdi

ELEKTRİK ARZI VE MALİYET BASKISI

Kutup soğuklarının şiddetlenmesiyle birlikte elektrik şebekesindeki yük ciddi biçimde arttı. Bu durum, toptan elektrik fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Enerji maliyetleri artınca, Bitcoin madenciliği yapan büyük ölçekli tesislerin kârlılığı da daraldı. Açıkçası bazı operatörler, hem maliyet riskini azaltmak hem de şebeke istikrarına katkı sağlamak için üretim kapasitelerini geçici olarak düşürmeyi tercih etti. Bu gönüllü kısıntılar, madencilerin üretim planlarını ve nakit akışı beklentilerini de ister istemez etkiliyor.