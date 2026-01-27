Menü Kapat
TGRT Haber
Bitcoin üretimi zora girdi

Ocak 27, 2026 10:23
1
Bitcoin üretimi zora girdi

ABD’de etkisini artıran kar fırtınası ve kutup soğukları, elektrik arzında krize yol açarken Bitcoin madencileri üretimi kısmak zorunda kaldı. Artan enerji maliyetleri hash oranına da yansıdı.

2
Bitcoin üretimi zora girdi

ABD genelinde hayatı felç eden kar fırtınası, sadece günlük yaşamı değil, kripto para dünyasını da doğrudan etkiledi. Bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı ülkede, sert soğuklar nedeniyle enerji talebi hızla yükseldi. İnsanlar sokağa çıkamazken, elektrik şebekesi üzerindeki baskı Bitcoin madencilerini zor durumda bıraktı.

3
Bitcoin üretimi zora girdi

ELEKTRİK ARZI VE MALİYET BASKISI

Kutup soğuklarının şiddetlenmesiyle birlikte elektrik şebekesindeki yük ciddi biçimde arttı. Bu durum, toptan elektrik fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Enerji maliyetleri artınca, Bitcoin madenciliği yapan büyük ölçekli tesislerin kârlılığı da daraldı. Açıkçası bazı operatörler, hem maliyet riskini azaltmak hem de şebeke istikrarına katkı sağlamak için üretim kapasitelerini geçici olarak düşürmeyi tercih etti. Bu gönüllü kısıntılar, madencilerin üretim planlarını ve nakit akışı beklentilerini de ister istemez etkiliyor.

4
Bitcoin üretimi zora girdi

HASH ORANINDA GERİ ÇEKİLME

Madencilik havuzlarından gelen veriler, son günlerde hash oranında belirgin bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Bitcoin üretiminde kullanılan toplam işlem gücünü ifade eden bu oran, özellikle ABD merkezli tesislerdeki yavaşlamayla gerilemiş durumda.

 

5
Bitcoin üretimi zora girdi

Olumsuz hava koşulları ve artan enerji maliyetleri burada başlıca etkenler olarak öne çıkıyor. Hash oranındaki bu düşüş, blok üretim hızı ve yaklaşan zorluk ayarlamaları açısından da yakından izleniyor.

6
Bitcoin üretimi zora girdi

PİYASA YANSIMALARI

Enerji tarafındaki belirsizlik ve üretimdeki geçici kısıtlar, Bitcoin piyasasında dalgalı seyrin sürmesine neden oluyor. Kısa vadede hava koşulları ve elektrik fiyatları, madencilerin üretim kararlarında belirleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor.

