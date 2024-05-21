Bitcoin ve Ethereum'da ralli beklentisi başladı, fiyatlar rekora koşuyor

21 May 2024 10:43 - Güncelleme : 21 May 2024 10:44

Kripto para piyasaları haftaya Ethereum ETF başvurularının onaylanacağı beklentisiyle hareketli bir hafta geçiriyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 6 Ethereum yüzde 18 değer kazancı kaydetti.

REKOR SEVİYELERİ ZORLADILAR

Haftanın ilk işlem gününde Bitcoin, 70 bin 168 doları test ederek rekoru zorladı. Sonraki aşamada yükselişini hızlandırarak salı gününe 71 bin 650 dolardan başladı.

Bitcoin, FED kararlarına yönelik beklentiler ve piyasaları etkileyen gelişmelerle 23 Ocak'ta yılın en düşük seviyesi olan 38.520 doları gördü. Bitcoin için yapılan genel değerlendirmelere göre, Bitcoin, böylelikle yıl genelinde yüzde 80’in üzerinde artış kaydetti.

Ether ise Ethereum ETF başvurularının onaylanma beklentileri de fiyatlardaki yükselişte etkili oldu. Buna göre yeni günde Ethereum, yüzde 18,65 artışla 3 bin 673 dolardan fiyatlandı.

İHTİMAL YÜZDE 75

Kripto para piyasaları bu hafta ABD'deki Ethereum ETF (Borsa yatırım fonu) başvurularının reddedileceğini bekliyordu. Bloomberg ETF analistleri, X üzerinden daha önce yüzde 25 olarak açıkladıkları onay ihtimalini, yüzde 75 olarak revize ettiklerini duyurdu.

Kripto piyasalarınca yakından takip edilen ETF analistlerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot ETH ETF'lerini onaylama ihtimalini büyük ölçüde artırmasının ardından kripto piyasasında ise volatilite yeniden arttı.

Bloomberg Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas, konuyla ilgili paylaşımında, "James Seyffart ve ben, Ether ETF onayı alma ihtimalimizi yüzde 25'ten yüzde 75'e yükseltiyoruz, bu öğleden sonra SEC'nin bu konuda 180 derece dönebileceğine dair konuşmalar duyduk (herkes reddedileceğini varsayıyordu)" ifadelerini kullandı.