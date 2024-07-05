Bitcoin yeni güne değer kaybıyla başladı! Kripto para 4 ayın en düşük seviyesinde

05 Temmuz 2024 09:22 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:22

Dünya’nın en çok işlem gören kripto para birimi Bitcoin’de Biden depremi sürüyor. Bitcoin son bir haftanın en düşük seviyelerine kadar geriledi.

DÜŞÜŞLER YÜZDE 5’E DAYANDI

Haftanın son işlem gününde 54 bin doları gören Bitcoin’de değer kaybı yüzde 4,95 oldu. Kripto para birimi son dört haftada yüzde 23,22 düştü. Buna karşılık son 12 ayda fiyatında yüzde 79,31 değer artış kaydetti.

Analistler Bitcoin’in bu çeyreğin sonunda 58 bin 987 dolardan fiyatlanmasını bekliyor.

ABD SİYASETİNDEKİ GELİŞMELER DEVAM EDİYOR

Foreks'te yer alan habere göre, piyasa katılımcıları, Donald Trump'a karşı ilk tartışmadaki kötü performansının ardından, yatırımcıların Biden'ın Demokratların başkan adayı olarak daha az kripto yanlısı biriyle değiştirilmesi olasılığından da endişe duyduklarını söyledi.