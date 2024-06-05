Bitcoin yeniden 70 bin seviyesinin üzerine çıktı

05 Haziran 2024 09:06 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:07

Bitcoin, Singapur borsalarında çarşamba günü sabah saatleri itibarıyla 70.530 dolar seviyesine çıktı.

YENİDEN 70 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Bitcoin’in yeniden 70 bin doların üzerine çıkarken bu artışın Fed'in bu yıl faiz indirimi ihtimaline ilişkin artan güveni yansıttığı ifade edildi.

En büyük dijital varlık Singapur'da çarşamba sabahı 08:20 itibarıyla 70.530 dolar seviyesine çıktı.

Bu, Mart ortasında rekor yüksek seviye olan 73.798 doların yüzde 5 kadar gerisinde kaldı.

OLUMLU TEPKİ

Yatırımcılar, ABD enflasyonunun yavaşladığına ve istihdam piyasasının yumuşadığına işaret eden verilerin ardından Fed'in Kasım ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu fiyatlıyor.

Fundstrat Global Advisors dijital varlık stratejisi başkan yardımcısı Tom Couture, bir notta "Kripto varlıklar oranlardaki düşüşe olumlu tepki veriyor" dedi. Ether, BNB ve Solana'nın da aralarında bulunduğu ilk beş kripto para son 24 saatte yükseliş yaşadı. Dogwifhat gibi tokenlar da yükselişte.