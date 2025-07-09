Bitcoin’de 14 yıl sonra büyük uyanış: Milyarlarca dolarlık transfer

Kripto para dünyasında uzun süredir görülmeyen bir hareketlilik yaşanıyor. Bitcoin’in ilk yıllarına dayanan, yani yaklaşık 14 yıldır dokunulmayan bazı cüzdanlar bir anda canlandı. 2011 yılında oluşturulan ve o tarihten bu yana hiçbir hareket göstermeyen bu cüzdanlardan toplam 23.377 BTC’lik (yaklaşık 2,5 milyar dolar) transfer gerçekleşti. Bu ani hareket, piyasada “bir dönemin kapandığı, yeni bir dönemin başladığı” yorumlarına neden oldu.

18 BİN DOLARDAN 2,5 MİLYAR DOLARA

Söz konusu cüzdanlar, Bitcoin’in sadece 0,78 dolar seviyelerinden işlem gördüğü 2011 yılında açılmıştı. O dönem bu varlıkların toplam değeri 18 bin doları bile bulmuyordu. Bugünse Bitcoin’in fiyatı 112 bin dolara dayanmış durumda. Bu da yaklaşık yüzde 14 milyonluk bir değer artışı demek.

SATIŞ YOK AMA MESAJ NET

Blok zincirinin şeffaf yapısına rağmen, bu transferleri kimin yaptığı bilinmiyor. Ancak blockchain analiz şirketi Arkham, işlemlerin “adres güncellemesi” amacıyla yapılmış olabileceğini ve satışa yönelik bir işaret olmadığını söylüyor. Yani bu devasa Bitcoin’ler el değiştiriyor olabilir ama şimdilik borsaya girmiş değil. Yine de, yıllardır sessiz kalan bu hesapların bir anda harekete geçmesi, “güç el değiştiriyor” yorumlarını beraberinde getirdi.

KURUMSAL SERMAYE SAHAYA İNDİ

Bu gelişmeler, Bitcoin'e kurumsal yatırımcı ilgisinin hızla arttığı bir döneme denk geliyor. Özellikle ABD’de spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması, bu ilginin önünü açan en kritik gelişmelerden biri oldu. 2024’te gelen ilk onayın ardından geçen 18 ayda Bitcoin’in fiyatı neredeyse üçe katlandı.

“BİTCOİN ARTIK SİSTEMİN PARÇASI”

Merkeziyetsiz finans girişimi BOB’un kurucu ortağı Dom Harz, yaşanan bu dönüşümü şöyle özetliyor:

“Bitcoin artık küresel finans sisteminin temel bir parçası. Özellikle jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde yatırımcıların güvenli liman olarak Bitcoin’e yönelmesi şaşırtıcı değil.” Harz ayrıca, bazı halka açık şirketlerin Bitcoin’i doğrudan hazine varlığı olarak kabul etmeye başlamasının, bu ilginin kalıcı olacağını gösterdiğini söylüyor.