Bitcoin’de 60 bin dolar alarmı

KRİTİK EŞİK: 60 BİN DOLAR

Piyasalarda şimdi gözler 60 bin dolar seviyesine çevrilmiş durumda. Analistlere göre bu seviye hem teknik hem de psikolojik açıdan kritik bir destek noktası.

Eğer 60 bin doların altına kalıcı bir sarkma yaşanırsa, satış baskısı hızlanabilir. Yani düşüş ivme kazanabilir.