Bitcoin'de 60 bin dolar alarmı

Şubat 24, 2026 14:23
1
Bitcoin’de 60 bin dolar alarmı

ABD'de gümrük vergilerine ilişkin gerilim küresel risk iştahını zayıflattı. Bitcoin 63 bin doların altına inerken, analistler 60 bin dolar seviyesine dikkat çekiyor.

2
Bitcoin’de 60 bin dolar alarmı

Kripto para piyasalarında tansiyon yeniden yükseldi. ABD'de Yüksek Mahkeme'nin iptal ettiği gümrük vergileri sonrası artan belirsizlik, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu. Bunun ilk yansıdığı alanlardan biri de Bitcoin oldu.

3
Bitcoin’de 60 bin dolar alarmı

Dünyanın en büyük kripto para birimi yüzde 5'i aşan bir kayıpla 62 bin 964 dolara kadar geriledi. Açıkçası, bu düşüş sadece kripto piyasasına özgü bir sarsıntı gibi görünmüyor. Daha çok küresel risk iştahındaki zayıflamanın bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

4
Bitcoin’de 60 bin dolar alarmı

KÜRESEL RİSKTEN KAÇIŞ, İLK DARBEYİ KRİPTODA VURDU

Analistlere göre son gerileme yapısal bir çıkıştan ziyade “risk azaltma” hareketi. Yani yatırımcılar panikle piyasadan kaçmıyor; ancak belirsizlik arttıkça daha temkinli davranıyor.

5
Bitcoin’de 60 bin dolar alarmı

Bitcoin'in küresel likidite koşullarına karşı son derece hassas olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Eğer piyasalar ticaret politikasını finansal koşulların sıkılaşması olarak okursa, bu durumdan en hızlı etkilenecek yatırım araçlarının başında yine kripto paralar geliyor.

Bir başka deyişle, rüzgâr tersine döndüğünde ilk savrulan varlıklar arasında Bitcoin var.

Bir başka deyişle, rüzgâr tersine döndüğünde ilk savrulan varlıklar arasında Bitcoin var.

6
Bitcoin’de 60 bin dolar alarmı

ZİRVEDEN BU YANA YÜZDE 50 KAYIP

Bitcoin’in düşüşü yeni değil. Geçen yıl ekim ayında 125 bin doları aşarak tarihi zirvesini gören kripto para, o günden bu yana kademeli bir geri çekilme içinde.

7
Bitcoin’de 60 bin dolar alarmı

Bu yıl yüzde 27 değer kaybeden Bitcoin, ekim ayındaki zirvesine göre ise yaklaşık yüzde 50 gerilemiş durumda. Rakam çarpıcı. Yatırımcı açısından bakıldığında ciddi bir servet erimesi anlamına geliyor.

8
Bitcoin’de 60 bin dolar alarmı

KRİTİK EŞİK: 60 BİN DOLAR

Piyasalarda şimdi gözler 60 bin dolar seviyesine çevrilmiş durumda. Analistlere göre bu seviye hem teknik hem de psikolojik açıdan kritik bir destek noktası.

Eğer 60 bin doların altına kalıcı bir sarkma yaşanırsa, satış baskısı hızlanabilir. Yani düşüş ivme kazanabilir.

9
Bitcoin’de 60 bin dolar alarmı

Son dalgalanmanın arkasında ise yalnızca ticaret politikası tartışmaları yok. ABD'de yazılım sektörüne yönelik artan endişeler, jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizlikler de tabloyu ağırlaştırıyor.

