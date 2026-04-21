Bitcoin'de 76 bin dolar fırtınası: Fon girişlerinde 3 ayın zirvesi görüldü!

Küresel piyasalarda artan risk iştahı kripto varlıklara güçlü para akışını beraberinde getirdi. Bitcoin 76 bin doların üzerine çıkarak son dönemin en yüksek seviyesini test ederken, fon girişleri son üç ayın zirvesine ulaştı.
Kripto varlık fonlarına geçen hafta 1,4 milyar dolarlık yeni kaynak girişi oldu. Böylece sektörde üst üste üçüncü haftada da pozitif akış kaydedildi.
Toplam yönetilen varlık büyüklüğü 155 milyar dolara yükselirken, haftalık girişlerin toplam varlıklara oranı yüzde 0,91 ile yıl başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Bölgesel dağılımda en güçlü giriş ABD’de gerçekleşti. ABD piyasalarına 1,49 milyar dolarlık fon akışı olurken, Almanya 28 milyon dolarlık girişle pozitif tarafta yer aldı.
Buna karşılık İsviçre’de 137,8 milyon dolarlık çıkış kaydedildi.
Piyasalardaki yükselişte, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılmasına yönelik görüşmelerin yarattığı iyimserlik etkili oldu. Ayrıca ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesi de yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini destekledi.
Varlık bazında en dikkat çekici performans Bitcoin’de görüldü. Bitcoin yatırım ürünleri haftalık 1 milyar 115,7 milyon dolarlık giriş çekerek yıl başından bu yana toplam 3,1 milyar dolara ulaştı.
Artan talep, fiyatın hafta ortasında 76 bin doların üzerine çıkmasını sağladı. Kısa pozisyonlara yönelik ürünlerde ise sınırlı, 1,4 milyon dolarlık giriş görüldü.
Altcoin tarafında Ethereum yatırım ürünleri 328 milyon dolarlık girişle ocak ayından bu yana en güçlü haftasını yaşadı. Yılbaşından bu yana toplam giriş 197 milyon dolara ulaştı.
Buna karşın bazı varlıklarda çıkış dikkat çekti. XRP yatırım ürünlerinden 56,2 milyon dolar, Solana ürünlerinden ise 2,3 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.