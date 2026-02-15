Bitcoin’de dip tartışması alevlendi: Asıl Ayı piyasası tabanı 55 bin dolar

Analistlere göre Bitcoin henüz “nihai dip” seviyesini görmedi. Bazı kurumlar 55 bin doları işaret ederken, kimileri 40 bin doların altını konuşuyor. Ancak 50 bin doların altının artık zor olduğu görüşü de güç kazanıyor.

Kripto para piyasasında moraller bozuk. Bitcoin sert düştü, yatırımcı temkinli. Ancak asıl soru hâlâ ortada duruyor: Dip görüldü mü, yoksa daha yol var mı?

Zincir üstü veri analiz firması CryptoQuant’ın son haftalık raporu, iyimserleri biraz hayal kırıklığına uğratacak türden. Rapora göre Bitcoin’in “nihai ayı piyasası tabanı” henüz oluşmuş değil. Şirket, bu seviyenin bugün için 55 bin dolar civarında olduğunu savunuyor.