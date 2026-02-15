Bitcoin’de dip tartışması alevlendi: Asıl Ayı piyasası tabanı 55 bin dolar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Analistlere göre Bitcoin henüz “nihai dip” seviyesini görmedi. Bazı kurumlar 55 bin doları işaret ederken, kimileri 40 bin doların altını konuşuyor. Ancak 50 bin doların altının artık zor olduğu görüşü de güç kazanıyor.
Kripto para piyasasında moraller bozuk. Bitcoin sert düştü, yatırımcı temkinli. Ancak asıl soru hâlâ ortada duruyor: Dip görüldü mü, yoksa daha yol var mı?
Zincir üstü veri analiz firması CryptoQuant’ın son haftalık raporu, iyimserleri biraz hayal kırıklığına uğratacak türden. Rapora göre Bitcoin’in “nihai ayı piyasası tabanı” henüz oluşmuş değil. Şirket, bu seviyenin bugün için 55 bin dolar civarında olduğunu savunuyor.
CryptoQuant’a göre 55 bin dolar seviyesi, Bitcoin’in “realized price” yani yatırımcıların ortalama maliyetini temsil eden fiyatına denk geliyor. Bu metrik, geçmiş ayı piyasalarında güçlü bir destek bölgesi olarak çalışmıştı.
Raporda şu ifadeye yer veriliyor:
“Bitcoin’in nihai ayı piyasası tabanı bugün için yaklaşık 55 bin dolar. Bu seviye, geçmiş döngülerde önemli bir destek alanı oldu.”
Şirket ayrıca, fiyat bu seviyeye ulaştığında genellikle 4 ila 6 ay boyunca o bölgede yatay hareket ettiğini hatırlatıyor. Yani dip oluşumu bir günde değil, zamana yayılarak gerçekleşiyor.
Bir diğer dikkat çekici detay ise firmanın boğa-ayı piyasa göstergesi. Buna göre piyasa şu anda yalnızca “ayı” fazında. Henüz “aşırı ayı” segmentine geçilmiş değil. Geçmişte dipler genellikle o aşamada şekillenmişti.
CryptoQuant yalnız değil. Son haftalarda benzer değerlendirmeler art arda geliyor.
Standard Chartered, Bitcoin’in bir toparlanma başlamadan önce 50 bin dolara kadar gerileyebileceğini öngördü. Banka daha önce 150 bin dolar olarak açıkladığı yıl sonu tahminini 100 bin dolara çekti. Ethereum için beklenti de aşağı yönlü revize edildi: 7.500 dolardan 4.000 dolara.
Galaxy’nin araştırma birimi ise kısa vadeli katalizör eksikliği ve yapısal zayıflıklara dikkat çekerek fiyatın 200 haftalık hareketli ortalama olan 58 bin dolar civarına inebileceğini belirtti.
Myriad adlı tahmin piyasasında da benzer bir hava hâkim. Katılımcıların yüzde 54’ü, Bitcoin’in önce 55 bin dolara düşüp ardından 84 bin dolara toparlanmasını bekliyor.
Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,6 yükselerek 69.724 dolar seviyesine çıktı. Ancak tabloya biraz daha geniş açıdan bakınca kayıplar dikkat çekiyor. Son 30 günde yüzde 27 değer kaybetti. Ekim ayında gördüğü 126.080 dolarlık zirveden bu yana düşüş ise neredeyse yüzde 45.
Bazı analistler ise daha karamsar.
10x Research, teknik göstergeler aşırı seviyelere yaklaşsa da genel düşüş trendinin sürdüğünü savunuyor. ETF’lerden devam eden çıkışlar ve stablecoin dönüşümleri de yatırımcı iştahının zayıf kaldığını gösteriyor.
“Piyasa oyuncuları şu an risk almak yerine pozisyon azaltmaya odaklanmış durumda” diyor şirket. Yani klasik bir hızlı toparlanma beklentisi henüz güç kazanmış değil.
Analist Ardi, geçmiş döngülerde dip seviyelerin genellikle yüzde 78,6 Fibonacci geri çekilme seviyesinde oluştuğunu hatırlatıyor. Bu oran bugün için yaklaşık 39.176 dolara denk geliyor.
Nehal adlı analist ise tarihsel düşüş oranlarına dikkat çekiyor. 2011’de yüzde 93, 2015’te yüzde 86, 2018’de yüzde 84 ve 2022’de yüzde 77’lik geri çekilmeler yaşandı. Her döngüde düşüş şiddeti ortalama 7 puan azaldı. Eğer bu kalıp sürerse ve tepe 126 bin dolar civarı kabul edilirse, yaklaşık yüzde 70’lik bir düşüş Bitcoin’i 38 bin dolar seviyesine taşıyabilir.
Zincir üstü veriler de farklı bir pencere açıyor. Uzun vadeli yatırımcıların ortalama maliyetini gösteren realized price şu anda yaklaşık 40.300 dolar. Tarihsel olarak dipler, fiyat bu seviyenin yüzde 15 altına indiğinde oluştu. Bu modele göre potansiyel dip 34.500 dolar civarında.
Hatta bazı analistler daha da ileri giderek 2026 sonuna kadar 30 bin dolar seviyesinin görülebileceğini iddia ediyor.
Tabii herkes bu kadar karamsar değil.
Bazı piyasa yorumcularına göre Bitcoin’de dip çoktan görülmüş olabilir. Üstelik bu görüşün arkasında yapısal değişim argümanı var. Spot Bitcoin ETF’leri ve artan kurumsal katılımın, geçmiş döngülerden farklı bir zemin oluşturduğu savunuluyor.
Anonim bir analist, çoğu yatırımcının hâlâ “bir büyük çöküş daha” beklediğini belirterek şu ifadeyi kullandı: “Çoğu kişi 40 bin, 35 bin hatta yeniden 20 bin dolar bekliyor. İşte tam da bu yüzden muhtemelen olmayacak.”
Aynı analiste göre, ETF’ler aracılığıyla milyarlarca dolarlık sermaye sisteme girmişken 50 bin dolar altı senaryo ancak ciddi bir kırılma yaşanırsa mümkün olabilir. Sadece duygu değişimi yetmez.
Analist Darkfost ise Bitcoin’in Sharpe oranının tarihsel olarak ayı piyasalarının son evrelerinde görülen bir bölgeye girdiğini belirtiyor. Ancak bu durumun hemen bir dönüş anlamına gelmediğini, risk-getiri dengesinin ekstrem seviyelere yaklaştığını gösterdiğini söyledi.