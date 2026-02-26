Bitcoin’de Nvidia rüzgârı

Kripto para piyasasında son günlerde dikkat çeken bir toparlanma var. Haftanın ilk yarısında 62 bin 500 dolar sınırına kadar çekilen Bitcoin, adeta yön değiştirdi. Dün yüzde 6,15’lik sert bir yükselişle 68 bin dolardan kapanış yaptı. Üstelik gün içinde 70 bin dolar seviyesi de görüldü.

Bugün ise tablo biraz daha sakin. TSİ 06:00 itibarıyla fiyat 68 bin 200 dolar civarında dengelenmiş durumda. Yani sert düşüşün ardından güçlü bir tepki alımı geldi, şimdi piyasa yeni yönünü arıyor.