Bitcoin’de Nvidia rüzgârı

Kripto para piyasasında son günlerde dikkat çeken bir toparlanma var. Haftanın ilk yarısında 62 bin 500 dolar sınırına kadar çekilen Bitcoin, adeta yön değiştirdi. Dün yüzde 6,15’lik sert bir yükselişle 68 bin dolardan kapanış yaptı. Üstelik gün içinde 70 bin dolar seviyesi de görüldü.
Bugün ise tablo biraz daha sakin. TSİ 06:00 itibarıyla fiyat 68 bin 200 dolar civarında dengelenmiş durumda. Yani sert düşüşün ardından güçlü bir tepki alımı geldi, şimdi piyasa yeni yönünü arıyor.
Aslında kripto varlıklar bir süredir küresel risk iştahındaki zayıflığın etkisi altındaydı. ABD-İran gerilimi, yeniden gündeme gelen tarifeler ve jeopolitik belirsizlikler yatırımcıyı temkinli davranmaya itti.
Buna bir de yapay zekâ tarafındaki “balon” tartışmaları eklendi. Devasa donanım harcamalarının sürdürülebilir olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. Açıkçası yatırımcıların kafası karışıktı.
Üstelik ABD’de yazılım şirketlerinin hisselerinde de ciddi düşüşler yaşandı. Yapay zekâ ürünlerinin bazı yazılım alanlarını “yutacağı” endişesi zirve yaptı. Bu tablo, kripto tarafında da satış dalgasını hızlandırdı.
Dünkü asıl kırılma noktası ise Nvidia’dan geldi. Yapay zekâ sektörünün lokomotif şirketi olan ABD’li dev, dördüncü çeyrekte 66,21 milyar dolar olan beklentinin üzerinde, 68,13 milyar dolar gelir açıkladı.
Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73’lük artış anlamına geliyor. Yani sektör için “balon mu?” sorusu bir nebze olsun geri plana itildi.
ABD borsaları da bu tabloya olumlu tepki verdi. Teknoloji endeksi Nasdaq yüzde 1’in üzerinde prim yaptı. Nvidia’daki iyimserlik, Microsoft ve IBM gibi yazılım devlerine de yansıdı; hisselerde yaklaşık yüzde 3’lük yükseliş görüldü.
İşte bu hava, kripto varlıklara da sirayet etti. Risk iştahı toparlanınca Bitcoin de hızla yukarı yöneldi.
Analistler şubat başında görülen 60 bin dolar seviyesini kritik destek olarak gösteriyordu. Bu hafta fiyatlar o bölgeye doğru gerilese de kırılım gelmedi. Yön yeniden yukarı döndü.
16 Şubat işlemlerinin ardından en yüksek seviyelerine ulaşan Bitcoin, 67 bin 800 dolar ve 69 bin 500 dolar seviyelerinde bulunan 5 ve 22 günlük ortalamaların olduğu bölgeye kadar geldi.