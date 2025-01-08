Bitcoin'de sert düşüş: Kripto piyasasında 205 milyon dolarlık likidasyon!

08 Ocak 2025 09:08 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:14

Trump'ın kripto politikalarıyla ilgili belirsizlik, piyasaları sarsmaya devam ediyor. Bitcoin, %5 değer kaybederek 97.000 dolara geriledi. Piyasada 205 milyon dolarlık işlem kapatıldı.

Yeni yıl​, kripto yatırımcıları için zor bir başlangıç yaptı. Bitcoin​, %5’lik bir düşüşle 97.000 dolar seviyesine geriledi. Aynı saat diliminde borsalarda 205 milyon dolar değerinde açık vadeli işlem sözleşmesi kapatılarak daha fazla zararın önüne geçilmeye çalışıldı. Son 24 saatte kripto piyasasının toplam piyasa değeri %6 oranında azaldı.

Columbia Üniversitesi İşletme Profesörü Omid Malekan, bu düşüşün, kripto yanlısı Donald Trump​'ın başkanlık zaferinin yarattığı heyecanın azalmaya başladığını gösterdiğini söyledi. Malekan, “Seçimden gelen olumlu haberler büyük ölçüde fiyatlandı. Şimdi esas soru, Trump göreve başladığında vaatlerini nasıl hayata geçireceği” dedi.

TRUMP VE KRİPTO POLİTİKALARI PİYASALARI ETKİLİYOR

Başkanlık seçim sürecinde kripto karşıtı tutumunu değiştiren Trump, ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma, kripto yanlısı düzenlemeleri destekleme ve hükümete kripto savunucularını atama gibi vaatlerde bulunmuştu. Trump, bu vaatlerden bazılarını yerine getirdi. Örneğin, yapay zeka ve kripto politikaları için özel bir danışman atadı. Ancak, göreve başlamasıyla bu politikaların ne kadar ileriye taşınacağı belirsiz.

Malekan, Trump’ın yönetiminde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) kripto yanlısı isimlerin atanacağını belirtti. Ancak yeni yönetimin düzenlemeler konusunda ne kadar destekçi olacağının henüz netleşmediğini ifade etti.

Bitcoin, Trump’ın yeniden seçilmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerinin ardından Aralık ayında 108.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak o günden bu yana piyasalar düşüşe geçti. Bitcoin, Aralık ayında 92.000 dolar seviyesine kadar gerilemiş, geçen hafta ise toparlanarak yeniden yükselmişti.