Bitcoin'de sert düşüş şirketi vurdu: 13 milyar dolarlık zarar yazdı

“NAKİTİMİZ VAR AMA BASKI SÜRÜYOR”

Şirketin kurucusu ve Bitcoin savunuculuğuyla bilinen Michael Saylor, bilanço sonrası yaptığı açıklamada, kasada 2,25 milyar dolarlık nakit rezerv bulunduğunu vurguladı. Saylor’a göre bu tutar, şirketin en az iki yıl boyunca faiz ve dağıtım yükümlülüklerini karşılamasına yetiyor.