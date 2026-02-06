Bitcoin'de sert düşüş şirketi vurdu: 13 milyar dolarlık zarar yazdı

Kategoriler
Bitcoin'in 60 bin dolar seviyelerine kadar gerilemesi, Michael Saylor’un Strategy Inc.’ini ağır bir bilanço zararıyla karşı karşıya bıraktı. Şirket, Bitcoin portföyündeki değer kaybı nedeniyle tek çeyrekte 12,4 milyar dolar net zarar açıkladı.
Kripto para piyasasında satış dalgası hız kesmeden sürerken, Bitcoin fiyatındaki sert geri çekilme kurumsal yatırımcıları da zor durumda bıraktı. Bitcoin’in 60.017 dolara kadar düşmesi, piyasadaki baskıyı artırırken bu düşüşten en fazla etkilenen şirketlerden biri Strategy Inc. oldu.
Şirketin dün açıkladığı dördüncü çeyrek bilançosu tabloyu net biçimde ortaya koydu. Strategy, Bitcoin portföyündeki değer kaybı nedeniyle 12,4 milyar dolarlık net zarar yazdı. Bu düşüşle birlikte şirketin Bitcoin varlıkları, 2023’ten bu yana ilk kez maliyetinin altına indi. Böylece, Donald Trump’ın seçim zaferi sonrası oluşan kazançların da büyük bölümü silinmiş oldu.
Şirketin kurucusu ve Bitcoin savunuculuğuyla bilinen Michael Saylor, bilanço sonrası yaptığı açıklamada, kasada 2,25 milyar dolarlık nakit rezerv bulunduğunu vurguladı. Saylor’a göre bu tutar, şirketin en az iki yıl boyunca faiz ve dağıtım yükümlülüklerini karşılamasına yetiyor.
Ancak Bitcoin’in 76.052 dolarlık maliyet tabanının altında seyretmesi, bilanço üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.
Strategy yönetimi, kısa vadede kârlılık beklentisi olmadığını da yineledi. CEO Phong Le, yatırımcılara seslenirken oldukça net bir mesaj verdi: “Bu, ilk düşüşünüz olabilir. Tavsiyem, tutmaya devam etmeniz.” Yani şirket, fiyat dalgalanmalarına rağmen Bitcoin stratejisinden geri adım atmış değil.
Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Strategy’nin elinde 713.000’den fazla Bitcoin bulunuyor. Bu varlıkların güncel piyasa değeri yaklaşık 46 milyar dolar seviyesinde.