Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bitcoin’de sert satış dalgası: 2,5 milyar dolar buhar oldu

Şubat 03, 2026 11:09
1
Bitcoin’de sert satış dalgası: 2,5 milyar dolar buhar oldu

Kripto para piyasalarında artan satış baskısı, yatırımcıları zorladı. Son günlerde Bitcoin’de toplam 2,56 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

2
Bitcoin’de sert satış dalgası: 2,5 milyar dolar buhar oldu

Kripto para piyasaları bir süredir dalgalı bir seyir izliyor. Son satış dalgası ise özellikle Bitcoin tarafında etkisini sert biçimde hissettirdi. Piyasa verilerine göre yatırımcılar, kısa bir zaman diliminde toplam 2,56 milyar dolarlık Bitcoin pozisyonunu kapatmak zorunda kaldı. Long ve short işlemlerin her ikisini de kapsayan bu tasfiyeler, piyasadaki kırılganlığın hâlâ yüksek olduğuna işaret ediyor.

3
Bitcoin’de sert satış dalgası: 2,5 milyar dolar buhar oldu

CoinGlass tarafından paylaşılan veriler, yaşanan likidasyonların geçmişte görülen en sert dönemlerden biriyle kıyaslandığında daha sınırlı kaldığını gösteriyor. Hatırlanacağı üzere, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük tarifelerini duyurduğu süreçte kripto piyasalarında yaklaşık 19 milyar dolarlık tarihi bir tasfiye yaşanmıştı. Mevcut tablo, bu seviyelerin altında kalsa da yatırımcıları tedirgin etmeye yetti.

4
Bitcoin’de sert satış dalgası: 2,5 milyar dolar buhar oldu

UZMANLARA GÖRE RİSK ALGISI DEĞİŞİYOR

Piyasa uzmanları, son hareketliliğin yatırımcıların risk iştahındaki değişimi net biçimde ortaya koyduğunu söylüyor. Kaiko’nun kıdemli araştırma analisti Adam McCarthy’ye göre, yatırımcılar son aylarda artan belirsizlikler nedeniyle pozisyonlarını yeniden gözden geçiriyor ve daha temkinli davranıyor. Bu da satış baskısının kısa sürede güçlenmesine yol açıyor.

5
Bitcoin’de sert satış dalgası: 2,5 milyar dolar buhar oldu

Bitfinex analistleri ise hafta sonu işlemlerinde likiditenin zayıf olmasının düşüşleri hızlandırdığına dikkat çekiyor. Düşük işlem hacmi, küçük satışların bile fiyatlar üzerinde daha sert etki yapmasına neden oluyor; açıkçası piyasada denge kolay kolay sağlanamıyor.

6
Bitcoin’de sert satış dalgası: 2,5 milyar dolar buhar oldu

DIŞ FAKTÖRLER BASKIYI ARTIRIYOR

Charles Schwab Araştırma Merkezi’nden Jim Ferraioli, mevcut seviyelerde kripto piyasaları için en büyük risklerin dış faktörlerden geldiğini vurguluyor. Ferraioli’ye göre işsizlikte olası sert artışlar ya da yapay zekâ temalı işlemlerde yaşanabilecek aksaklıklar, piyasalardaki kırılganlığı daha da derinleştirebilir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.