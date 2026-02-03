Bitcoin’de sert satış dalgası: 2,5 milyar dolar buhar oldu

Kategoriler
Kripto para piyasalarında artan satış baskısı, yatırımcıları zorladı. Son günlerde Bitcoin’de toplam 2,56 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi.
Kripto para piyasaları bir süredir dalgalı bir seyir izliyor. Son satış dalgası ise özellikle Bitcoin tarafında etkisini sert biçimde hissettirdi. Piyasa verilerine göre yatırımcılar, kısa bir zaman diliminde toplam 2,56 milyar dolarlık Bitcoin pozisyonunu kapatmak zorunda kaldı. Long ve short işlemlerin her ikisini de kapsayan bu tasfiyeler, piyasadaki kırılganlığın hâlâ yüksek olduğuna işaret ediyor.
CoinGlass tarafından paylaşılan veriler, yaşanan likidasyonların geçmişte görülen en sert dönemlerden biriyle kıyaslandığında daha sınırlı kaldığını gösteriyor. Hatırlanacağı üzere, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük tarifelerini duyurduğu süreçte kripto piyasalarında yaklaşık 19 milyar dolarlık tarihi bir tasfiye yaşanmıştı. Mevcut tablo, bu seviyelerin altında kalsa da yatırımcıları tedirgin etmeye yetti.
Piyasa uzmanları, son hareketliliğin yatırımcıların risk iştahındaki değişimi net biçimde ortaya koyduğunu söylüyor. Kaiko’nun kıdemli araştırma analisti Adam McCarthy’ye göre, yatırımcılar son aylarda artan belirsizlikler nedeniyle pozisyonlarını yeniden gözden geçiriyor ve daha temkinli davranıyor. Bu da satış baskısının kısa sürede güçlenmesine yol açıyor.
Bitfinex analistleri ise hafta sonu işlemlerinde likiditenin zayıf olmasının düşüşleri hızlandırdığına dikkat çekiyor. Düşük işlem hacmi, küçük satışların bile fiyatlar üzerinde daha sert etki yapmasına neden oluyor; açıkçası piyasada denge kolay kolay sağlanamıyor.
Charles Schwab Araştırma Merkezi’nden Jim Ferraioli, mevcut seviyelerde kripto piyasaları için en büyük risklerin dış faktörlerden geldiğini vurguluyor. Ferraioli’ye göre işsizlikte olası sert artışlar ya da yapay zekâ temalı işlemlerde yaşanabilecek aksaklıklar, piyasalardaki kırılganlığı daha da derinleştirebilir.