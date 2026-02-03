Bitcoin’de sert satış dalgası: 2,5 milyar dolar buhar oldu

Kripto para piyasaları bir süredir dalgalı bir seyir izliyor. Son satış dalgası ise özellikle Bitcoin tarafında etkisini sert biçimde hissettirdi. Piyasa verilerine göre yatırımcılar, kısa bir zaman diliminde toplam 2,56 milyar dolarlık Bitcoin pozisyonunu kapatmak zorunda kaldı. Long ve short işlemlerin her ikisini de kapsayan bu tasfiyeler, piyasadaki kırılganlığın hâlâ yüksek olduğuna işaret ediyor.