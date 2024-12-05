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Bitcoin'de tarihi rekor! Trump etkisiyle yerinde durmuyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Aralık 2024 06:36 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 06:37
Bitcoin&#039;de tarihi rekor! Trump etkisiyle yerinde durmuyor

Bitcoin, Donald Trump’ın kripto paralara yönelik ılımlı düzenleme yapacağı beklentisiyle tırmanışını ilerleterek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin, ABD​'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapacağı beklentisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto para piyasasının genelinde iyimserlik hâkimken, Bitcoin'in fiyatı ilk kez 100 bin doların üzerine çıkarak yatırımcılarını sevindirdi.

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 artarak 3,6 trilyon doları aştı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6’dan fazla değer kazanarak TSİ 05.52 itibarıyla 101.447 dolardan işlem gördü. Haftalık değer artışı ise yüzde  5,36’ya yükseldi.

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TARİHİ YÜKSELİŞ

Bitcoin’in bu tarihi yükselişinde, Trump’ın seçim kampanyası sırasında dijital varlıklara sıcak yaklaşımı etkili oldu. Trump, ABD’yi "gezegenin kripto başkenti" yapma ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaatleriyle dikkat çekmişti.

Ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’in görevi bırakacağını açıklaması da piyasada olumlu bir etki oluşturdu. Gensler, kripto paralara sert yaklaşımıyla eleştiriliyordu.

Piyasa değeri açısından Bitcoin’in ardından ikinci sırada gelen Ethereum da bu yükselişten nasibini aldı. Ethereum’un fiyatı son 24 saatte yüzde  5,8 artışla 3.860 dolara ulaştı.

Trump yönetiminin kripto paralara yönelik olumlu tutumu, piyasalarda hareketliliği devam ettiriyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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