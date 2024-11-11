Bitcoin'de Trump rüzgarı! Tarihi rekor kırdı: 1 yılda yüzde 100'e yakın artış

11 Kasım 2024 09:13 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:29

Trump’ın başkanlık zaferi ve kripto yanlısı politikacıların Kongre’deki artan etkisi, Bitcoin’in tarihi zirveye ulaşmasında etkili oldu. Bitcoin, bugün 81.899 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yıl başından bu yana yüzde 95’ten fazla değer kazandı.

ABD başkanlık seçimlerinde Trump’ın zaferi ve kripto yanlısı adayların Kongre’ye girmesi, Bitcoin fiyatında kayda değer bir ralliyi tetikledi. Bugün Bitcoin, 81.000 doları aşarak 81.899,22 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu fiyat artışı, Bitcoin’in 23 Ocak'ta 38.505 dolarla gördüğü yılın en düşük seviyesinden bu yana iki kattan fazla değer kazanmasını sağladı.

BİTCOIN TARİHİ REKOR KIRDI

82.000 dolar sınırına dayanan Bitcoin, son bir ayda yüzde 16,9, son üç ayda yüzde 39, son altı ayda yüzde 29,8 ve yıl başından bu yana yüzde 95,3 artış kaydetti. Kripto piyasasındaki bu güçlü yükseliş, ABD'de kripto yanlısı politikaların Kongre'de destek bulacağına dair beklentilerle de destekleniyor.