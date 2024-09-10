Bitcoin'den şaşırtıcı işlem hacmi! 8 ayda önceki zirveyi geride bıraktı

10 Eylül 2024 13:55 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 13:56

Bitcoin ticaret hacmi 8 ayda 2,8 trilyon dolara ulaştı. 2024'ün ilk sekiz ayında Bitcoin, 2,87 trilyon dolarlık şaşırtıcı işlem hacmiyle inanılmaz bir performans gösterdi ve 2021 boğa piyasası sırasında belirlenen önceki zirveyi geride bıraktı.

Yatırımcılar çekildi, bitcoin fiyatı 53.000 dolara geriledi! 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye

Yatırımcılar çekildi, bitcoin fiyatı 53.000 dolara geriledi! 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye

Piyasa son zamanlarda oldukça dalgalı. Bitcoin'in işlem hacmi, BTC fiyatlarındaki büyük dalgalanmalar, gelecekteki değeri üzerine spekülasyon yapan çok sayıda yatırımcı ve tüccarı piyasalara çekt. Yüksek oynaklık, deneyimli tüccarlardan yeni yatırımcılara kadar her türden katılımcıyı cezbederek birçok kar fırsatı oluşturdu.

ETF'LERİNİN ERİŞİM KOLAYLIĞI İŞLEM HACMİNİ YÜKSELTTİ

Bitcoin ETF'leri piyasaya sürüldüğünde işlem hacmini artırdı çünkü geleneksel yatırımcılar bu finansal türev aracılığıyla Bitcoin'e daha kolay maruz kalabiliyordu.

Bu finansal araçlar, yatırımcıların sanal para birimini edinmeden ticarete katılabilecekleri bir hat sunarak Bitcoin'e yatırım yapmayı kolaylaştırdı.

Bitcoin ETF'lerinin sağladığı erişim kolaylığı, Bitcoin'in yükselişindeki başlıca etkenlerden biri oldu. Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için pazara erişimi çok daha kolay hale getirdi.

Belirsizlik ve enflasyon beklentilerinden duyulan korkuyla, birçok kişi Bitcoin'i potansiyel bir liman varlığı olarak gördü.

Ekonomik çalkantı sırasında, bu dijital varlık altına benzer bir değer deposu olarak algılandı. Algı daha sonra yatırımcıları ekonomik risklere karşı bir korunma aracı olarak Bitcoin'e akın etmeye yönlendirdi ve bu da artan işlem hacmine katkıda bulundu.

TÜRBÜLANSA RAĞMEN BTC'DE İYİMSERLİK

Benzeri görülmemiş işlem hacmi, Bitcoin'in geleceği için sağlıklı olarak niteledirildi.

Piyasadaki bu artan katılım ve Bitcoin'e olan ilgi, Bitcoin'in bir yatırım varlığı olarak algılanmasının giderek güçlendiriyor

Bitcoin'in uzun vadeli istikrar ve büyüme adıma bir reçete oluşturması için, bu artan güven esas alınacak.

Sağlıklı destek tabanı ise yatırımcı topluluğu olacak.

SANAL PARA PİYASASI RİSKLERİ

Ancak bu tür umut verici eğilimlere rağmen, Bitcoin ticaretinin kendine özgü riskleri devam ediyor.

Sanal para piyasası riskleri nedeniyle, tüm yatırımcılar kripto paraların fiyatlarında olası bir düşüşe veya artışa hazırlıklı.

Bitcoin ETF'leri ayrıca kendi risk setlerini de taşıyor. Bunlar piyasa likiditesi ve düzenleyici değişiklikler.

Yatırımcılar Bitcoin ticareti yaparken bu tür tüm risklerin tamamen farkında olmalı.