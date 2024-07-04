Bitcoin'e Biden darbesi! Kayıp yüzde 5'e ulaştı

04 Temmuz 2024 13:14 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 13:20

Petrol fiyatları için 3 kurumdan 3 farklı tahmin! Piyasaları hareketlendirecek rakamlar belli oldu

Petrol fiyatları için 3 kurumdan 3 farklı tahmin! Piyasaları hareketlendirecek rakamlar belli oldu

ABD siyaseti zor günler geçiriyor. ABD Başkanı Biden ile eski başkan Trump arasındaki çekişme tüm dünya tarafından izlendi. Biden'ın hamleleri bu kez de kripto para piyasalarını etkiledi.

BİTCOİN EŞİKTE

Bitcoin'in çarşamba günü yaşadığı yüzde 3'lük düşüş yüzde 5'e çıktı. Kritik seviyelerin altını gören Bitcoin, sabah saatlerinde 60 bin 300 dolardan işlem görürken 57 bin dolara kadar düştü.

ŞUBAT AYINDA GÖRÜLEN SEVİYEYE YAKIN

Bitcoin'de art arda üçüncü günlük düşüş yaşandı. ABD'deki siyasi belirsizlik ve Mt. Gox Borsasının alacaklıları tarafından elden çıkarılma potansiyeli risk olarak piyasaları zorluyor. Dijital varlık en son şubat ayında görülen seviyelere yaklaştı.

SİYASİ GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Bloomberg'te yer alan habere göre, küresel piyasalardaki yatırımcılar, 81 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın ABD'de yeniden seçilme teklifini iptal etme çağrılarına boyun eğmesi ihtimaline karşı senaryolar üzerinde çalışıyor. Olasılıklardan biri, gündemi kripto endüstrisini destekleyen Cumhuriyetçi Donald Trump için daha güçlü bir Demokrat rakibin ortaya çıkması.

Bu arada Mt. Gox borsası yöneticileri 137.000'den fazla Bitcoin'i aşamalı olarak alacaklılara iade ediyor. Yatırımcılar 8 milyar dolarlık miktarın ne kadarının satılacağından emin değiller ve ele geçirilen Bitcoin'in ABD ve Alman hükümetleri tarafından elden çıkarılması riskini ayrı ayrı değerlendiriyorlar.