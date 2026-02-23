Bitcoin’e tarife darbesi: 64 bin doların altı görüldü

Kategoriler
ABD’nin gümrük tarifelerine ilişkin artan belirsizlik kripto piyasasını sarstı. Bitcoin 64 bin 300 dolara kadar gerilerken, toplam piyasa değeri bir günde 100 milyar dolar eridi.
Kripto para piyasaları haftaya sert bir düşüşle başladı. Özellikle Asya işlemlerinde satış baskısı belirginleşti. Lider dijital varlık Bitcoin, ABD’nin gümrük tarifelerine yönelik açıklamalarının oluşturduğu belirsizlikle birlikte yüzde 4,8 değer kaybetti. Fiyat 6 Şubat’tan bu yana en düşük seviye olan 64 bin 300 dolara kadar indi.
Bu gerileme yalnızca Bitcoin’le sınırlı kalmadı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum’un yerel varlığı Ether de yüzde 5,2 düştü. CoinGecko verileri, son 24 saat içinde kripto piyasasının toplam değerinden yaklaşık 100 milyar doların silindiğini gösteriyor. Yani tablo, açıkçası, pek iç açıcı değil.
Satışların arkasında ABD’den gelen açıklamalar var. Yetkililer, Yüksek Mahkeme’nin Başkan Donald Trump’ın acil yetkiler kapsamında uygulamaya koyduğu gümrük vergisi kararını iptal etmesine rağmen, ticaret ortaklarıyla daha önce varılan anlaşmaların geçerliliğini koruduğunu bildirdi.
Trump’ın cumartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise tansiyonu yükseltti. Küresel gümrük vergisi oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarılacağını duyurdu. Bu çıkış, zaten kırılgan olan piyasalarda dalgalanmayı artırdı. Yatırımcılar temkinli, hatta biraz huzursuz.
Orbit Markets kurucu ortağı Caroline Mauron, kripto piyasasının hassas görünümünü koruduğunu söyledi. Yatırımcıların gözünü 60 bin dolar seviyesine çevirdiğini belirtti. Mauron’a göre İran kaynaklı jeopolitik gerilim ve ABD’nin tarife politikalarındaki belirsizlik, makro cephede baskıyı artırıyor.
BTC Markets analisti Rachael Lucas da 65 bin dolar bandının önemli bir destek noktası olduğuna dikkat çekti. Eğer bu seviyenin altında kalıcı bir hareket görülürse, 60 bin dolar ihtimali güç kazanabilir. Lucas, piyasanın yeniden toparlanabilmesi için Bitcoin’in 70 bin doların üzerine çıkması gerektiğini ifade etti. Aksi halde dalgalanma sürebilir.
Bu ayki kayıplarla birlikte Bitcoin, Donald Trump’ın Kasım 2024’te yeniden başkan seçilmesinin ardından elde ettiği tüm kazançları geri vermiş oldu. Ekim ayında “kripto dostu yönetim” beklentisiyle 126 bin doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören varlık, o günden bu yana değerinin yaklaşık yarısını kaybetti.