Bitcoin’e tarife darbesi: 64 bin doların altı görüldü

BTC Markets analisti Rachael Lucas da 65 bin dolar bandının önemli bir destek noktası olduğuna dikkat çekti. Eğer bu seviyenin altında kalıcı bir hareket görülürse, 60 bin dolar ihtimali güç kazanabilir. Lucas, piyasanın yeniden toparlanabilmesi için Bitcoin’in 70 bin doların üzerine çıkması gerektiğini ifade etti. Aksi halde dalgalanma sürebilir.