Bitcoin’i sıfır dolara indiren hata

SIFIR DOLAR ŞOKU NASIL YAŞANDI?

Paradex, Ethereum üzerindeki Katman-2 ağı Starknet üzerinde çalışan bir “appchain” olarak konumlanıyor. Platform, spot alım satım yerine sürekli vadeli işlemler (perpetuals) sunuyor. Yani kullanıcılar, varlığın kendisini değil, gelecekteki fiyatına dair kaldıraçlı pozisyonlar alıyor.

Bu yapı, fiyat verilerindeki en ufak hatayı bile kritik hâle getiriyor. Nitekim veritabanı bakımı sırasında sisteme giren bir bug, Bitcoin’in fiyatını sıfır gösterince otomatik tasfiye mekanizmaları devreye girdi. Sonuç: Normal şartlarda hiç yaşanmaması gereken likidasyonlar.