Bitcoin'in 2025 yılına kadar geleceği seviyeyi açıkladı! Kriptonun lideri ABD'yi bekliyor

05 Ağustos 2024 14:34 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:38

Bitcoinin değeri 24 saatte yüzde 14'ten fazla düşerek 1 trilyon 840 milyar dolara kadar düştü. Bitcoin (BTC) Pazartesi günü Asya'daki işlem saatlerinde düşüşünü genişletti.Orta Doğu'da artan gerilim ve küresel ekonominin gücüne ilişkin endişelerin yatırımcı güvenini zedelemesiyle şubat ortasından bu yana en düşük seviye olan yaklaşık 54 bin doların altına düştü.

Dünyanın en büyük kripto para birimi bitcoin, dördüncü gün üst üste düşerek 49.112 dolara kadar geriledi. Ethereum blok zincirinin yerel tokenı olan Ether (ETH), 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviye olan 2.060 dolara kadar düştü.

Yatırım analisti Tuna Kaya, kripto paralardaki düşüşü yorumladı.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞTÜ?

Bitcoin dijital para birimi dünyasının tartışmasız lideri olarak duruyor.

Mart 2024′te Bitcoin’in değerlemesi etkileyici bir şekilde 68.497 dolara fırladı ve 1,35 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşarak finans camiasında dikkatleri üzerine çekti. Ancak Bitcoin’in yolculuğu yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiren hızlı dalgalanmalarla yoluna devam ediyor.

Son yaşanan düşüşün ardından TGRT Haber TV'ye konuşan Tuna Kaya'nın öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Geçen hafta çarşamba günü üretim PMI verileri açıklandı. Burada beklenti yüzde 48 seviyesindeydi. Veri beklentinin altında yüzde 46 geldi. Bu piyasalarda küçük bir gerilim oluşturdu.

Japonya Merkez Bankası geçen hafta faizleri artırdı. Dolar yen paritesi yenin lehinde bir yükseliş oldu. Burada düşük faizle borçlanan ABD piyasalarında işlem yapan yatırımcılar yenin yükselmesi sonucu bir miktar satış yaptılar.

Piyasalar açısından asıl büyük felaket cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisinden geldi. İstihdam verilerinde genel anlamda bir düşüş trendi vardı ama beklentinin çok altında geldi. En önemlisi işsizlik verisinde beklenti yüzde 4,1'di. Veri beklentinin üstünde yüzde 4,3 gelince piyasalar Amerika'da resesyonu fiyatlamaya başladı. Cuma günü piyasalarda çok sert düşüşler yaşandı.

FED'İN GECİKMESİ PİYASALARI ETKİLEDİ Mİ?

Piyasalar FED'den en az 5 faiz indirimi bekliyor. En son FED bunu projeksiyonlarında ikiye kadar düşürdü. Bu son projeksiyonla birlikte 3 tane faiz indirimi olasılığı vardı.

Özellikle istihdam tarafındaki verilerin böyle baş aşağı gelmesi ve PMI tarafında 50'nin altında bir veri ekonomide bir şeyler mi oluyor düşüncesini doğurdu. Resesyon korkusu piyasayı gerdi.

Bu gelen son verilerle hemen tepki vermek çok doğru değil. Burada piyasa algısı çok önemli. FED bana göre de geç kaldı.

FED bu hafta içerisinde likidite penceresini açıp piyasaya bir miktar enjekte edebilir. Böylece piyasanın ateşini biraz düşürebilir. Bunu yapmazsa piyasalarda kanama devam edebilir.

Bir diğer beklenti de FED 18 Eylül'de bir toplantısı var. Bu toplantıya 45 gün var. Gelen veriler kötü olursa FED acil toplanıp bir faiz indirimine gidebilir. Beklenti 50 baz puan faiz indirimi.

KRİPTO PARALAR TOPARLANACAK MI?

ABD ekonomisinde bir enflasyon sorunu vardı. FED faizleri yüksek tutarak bunu törpülemeye çalıştı. Bunu yumuşak inişle yapmak istiyordu.

Bitcoin, çeşitli piyasa döngüleri boyunca dayanıklılığını kanıtladı ve sürekli olarak daha güçlü bir şekilde ortaya çıktı.

Piyasalar sakinleşirse kriptoda yeniden bir yükseliş görebiliriz. Burada verileri izleyeceğiz. Verilerin kötü gelmemesi gerekiyor.

Özellikle ABD seçimleri sonrası Trump'ın kazanması neticesinde kripto para ekosisteminde yön tekrar yukarı olur.

Kripto paralarda bir döngü vardır. BTC'nin 2025 ortalarında yeni bir zirveye girmesi bekleniyor. Bu döngüde seviye 200-240 bin seviyesine işaret ediyor.