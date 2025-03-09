Bitcoinin bir sonraki hamlesi belli oldu

Bitcoin, 24 saatlik işlem hacmi 12,79 milyar dolar ile düşük seviyede kaldı. Günlük 84.262 ila 86.546 dolar fiyat aralığında temkinli piyasa hissiyatını yansıtan BTC 1,67 trilyon dolarlık bir piyasa değeriyle 84.583 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin‘in 1 saatlik grafiği, BTC’nin 86.800 dolarlık ana direncin altında mücadele ettiği ani bir düşüş trendini ortaya koydu.

BTC DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİ

Bitcoin sağlam bir düşüş yapısında kaldı. Ana direnç 94.000 dolar civarında ve destek 78.000 dolar seviyesinde. Ayı sarma mumlarının varlığı düşüş trendini pekiştiriyor ve daha düşük zirveler ve diplerin oluşumu sürekli zayıflığa işaret ediyor.

Çoğu hareketli ortalama satış sinyali verirken, bitcoin alt aralıkta destek bulursa tüccarlar potansiyel kısa vadeli bir sıçrama arıyor. Ancak analistlere göre, kilit seviyelerin korunamaması, 78.000 dolar destek alanına daha derin bir düzelmeye neden olabilir.

Genel olarak, bitcoin’in fiyat hareketi aşağı yönlü baskı altında kalmaya devam ediyor ve kısa vadeli görünüm 84.200 dolar seviyesinin korunmasına bağlı. 87.000 doların üzerinde sürdürülebilir bir kırılma, momentumu değiştirirken, direncin geri kazanılamaması durumunda bitcoin’in daha düşük destek bölgelerini yeniden test etmesi muhtemel olarak nitelendirildi.