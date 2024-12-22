Bitcoin'in mucidiyim diyen Wright’a 12 ay hapis cezası

22 Aralık 2024 15:21 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 15:29

Bitcoin'in mucidi olduğunu iddia eden Craig Wright, mahkemeye saygısızlık nedeniyle 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Wright, 1,2 trilyon dolarlık davayı reddedilerek büyük bir yenilgi aldı.

Bitcoin'in mucidi olduğunu iddia eden Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Craig Wright, mahkemeye saygısızlık yaptığı gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Wright, daha önce Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto olduğunu söylemiş ve bu iddiayı kanıtlayabileceğini belirtmişti. Ancak, bu iddia sürekli olarak reddedildi ve Wright, Bitcoin'in gerçek yaratıcısı olduğuna dair yasal mücadele başlatmaya devam etti.

BİTCOİN'İN MUCİDİ OLDUĞUNU SAVUNDU

2016 yılında Wright, Satoshi Nakamoto'nun kendisi olduğunu açıkladı ve bunu kanıtlayabileceğini ileri sürdü. Ancak, bu açıklama o günden beri tartışma konusu oldu. Wright, sürekli olarak Bitcoin'in mucidi olduğunu savundu ve karşı çıkanlarla hukuk yoluyla mücadele etmeye devam etti.

Crypto Open Patent Alliance (COPA), Wright’ın daha fazla kişiyi dava etmesini engellemek için bu yıl bir dava açtı. Londra Yüksek Mahkemesi, COPA'nın lehine karar verdi ve Wright'ın Bitcoin’in yaratılmasındaki rolüyle ilgili yalan söylediğini, "büyük çapta sahtelikler" yaptığını ve Bitcoin beyaz kitabının yazarı olmadığını açıkladı. Mahkeme, Wright'ın Bitcoin geliştiricilerine karşı dava açmasını durdurma kararı aldı.

TRİLYON DOLARLIK DAVA

Ancak, Ekim ayında Wright, mahkemenin kararını göz ardı ederek Bitcoin ile ilgili fikri mülkiyet hakları için 1,2 trilyon dolarlık bir dava açtı. Ayrıca, hala Satoshi Nakamoto olduğunu yineledi. Mahkeme, bu davanın "açık bir mahkeme kararı ihlali" olduğunu belirterek Wright'a mahkemeye saygısızlık suçlamasıyla 12 ay hapis cezası verdi. Ancak ceza, iki yıl süreyle ertelendi ve Wright'ın 145 bin sterlin (yaklaşık 181 bin dolar) tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, Wright'ın 1,2 trilyon dolarlık davası reddedildi.

Wright, duruşmaya katılmak için 240 bin sterlin (yaklaşık 300 bin dolar) talep etmişti ancak mahkemeye video konferansla katılmayı tercih etti. Duruşma sırasında, bu kararın temyiz edileceğini belirtti.

COPA avukatı Jonathan Hough, Wright’ın yasal tehditlerinin "geliştiricileri ve blog yazarlarını yıllarca kişisel cehenneme sürüklediğini" ve bu son başvuruların "maksimum düzeyde stres yaratmak amacıyla yapıldığını" söyledi.

Geçen mayıs ayında, Yüksek Mahkeme yargıcı Mr. Justice Mellor, Wright’ın kendisini "son derece zeki bir kişi olarak tanıttığını" ancak gerçekte düşündüğünden çok daha az zeki olduğunu ifade etti. "Yazılı ve sözlü ifadelerindeki yalanlar, sahte belgelerle desteklenen büyük yalanına dayalıydı: Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etmek."

Bu yılın Ekim ayında, HBO’nun yayınladığı bir belgesel, Bitcoin'in ilk dönemlerinde aktif olan Kanadalı yazılımcı Peter Todd'ın Satoshi Nakamoto olduğunu öne sürdü. Ancak Todd, bu iddiayı reddetti ve güvenliği için saklandığını açıkladı.

Satoshi Nakamoto'nun 1 milyon Bitcoin'e sahip olduğu ve bunun yaklaşık 92 milyar dolara tekabül ettiği düşünülüyor. Bu durumda, Satoshi dünyanın en zengin kişilerinden biri olacaktı.