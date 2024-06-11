Bitcoin'in neden düştüğü belli oldu, Fed öncesi kriptoda son durum

11 Haziran 2024 16:09 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 16:09

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Kripto varlıklar ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde artan belirsizliklerin etkisi altına girerken Avrupa’da yaşanan gelişmeler fiyatları düşürdü. Kripto paralar borsa yatırım fonlarından gerçekleşen çıkışlar nedeniyle bugün de geriledi.

BİTCOİN'DE GERİLEME

Bugün öğlen saatlerinde Bitcoin yüzde 3'ü aşan gerileme ile 67 bin 200 dolar, Ethereum ise yüzde 4'lük gerileme ile 3 bin 500 dolar seviyesinde işlem gördü.

Kripto varlık piyasasının toplam değeri 2,4 trilyon dolar olurken Bitcoin'in piyasa değeri 1,32 trilyon dolar, Ethereum'un piyasa değeri 423 milyar dolar oldu.

KRİPTO NEDEN GERİLEDİ?

FED ve ECB gibi merkez bankalarının faiz kararları ve enflasyonla mücadele hamleleri kripto para piyasalarını yakından ilgilendiriyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisine ilişkin karışık sinyaller vermesi fiyatlamaları zorlaştırdı.

Kripto başta olmak üzere riskli varlıklara dönük ilgiyi azalttı. Ayrıca Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesi ile Avrupa'da yaşanan siyasi belirsizlik riskli varlıklar üzerinde stresi artırdı.