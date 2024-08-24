Bitkisel üretim destekleri 2024 yılı tutarları açıklandı! İşte kalem kalem çiftçilere yapılacak destek ödemeleri

24 Ağustos 2024 13:28 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 13:46

Çiftçilere ödenecek bitkisel üretim destekleri açıklandı. Tarım sektörüne can suyu olacak destekler kalem kalem Resmi Gazete'de duyuruldu. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçiler ödemelerden yararlanabilecek.İşte bu yıl için ödenecek bitkisel üretim destekleri tutarları.

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLERİ AÇIKLANDI

2024 yılında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile çiftçilere destek verilecek.

Buna göre;

Arpa, aspir, buğday, çavdar, tritikale, kuru fasulye, yulaf için dekar başına 123 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 185 lira, çeltik için 300 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 362 lira, dane mısır, fındık, kuru soğan, patates, yaş çay, zeytin için 103 lirası mazot ve 35 lirası gübre olmak üzere 138 lira, mercimek, nohut için 123 lirası mazot ve 35 lirası gübre olmak üzere 158 lira destek sağlanacak.

Kütlü pamuk için 410 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 472 lira, soya için 205 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 267 lira, yağlık ayçiçeği, kolza (kanola) için 144 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 206 lira, yem bitkileri için 103 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 165 lira ve diğer ürünler için 103 lirası mazot ödemesi ve 35 lirası gübre olmak üzere 138 lira destek sağlanacak. Ayrıca nadas için de 50 lira mazot desteği verilecek.

Toprak Analiz laboratuvarlarına asgari 50 dekar ve üzeri arazilerde, her 50 dekar araziye kadar bir analiz için destek ödemesi 50 lira olacak.

Katı organik- organomineral gübre desteği 2024 üretim yılı için dekara 40 lira ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, buğdayda 2023 yılında kilo başına 100 kuruş olan fark ödemesi desteği 2024'te 175 kuruşa çıkarıldı.

Arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve nohut için geçen yıl kilo başına ödenen 50 kuruşluk prim desteği bu yıl 75 kuruşa çıkarıldı. Kararnameye göre dane mısır desteği 3 kuruştan 10 kuruşa, çıkarıldı.

Geçen yıl nohut, mercimek ve kuru fasulye için 50 kuruş olan fark ödemesi bu yıl nohutta 75 kuruşa çıkarılırken kuru fasulye ve mercimekte bu destek kilo başına 100 kuruş oldu. Nohut desteği daha az artırıldı.

En yüksek prim yağlık ayçiçeğine Yağlık ayçiçeğinde geçen yıl fark ödemesi kilo başına 100 kuruş olarak açıklandı 2024 yılı kararnamesinde yağlık ayçiçeği fark ödemesi(prim) kilo başına 225 kuruşa çıkarıldı.

NOHUT VE MERCİMEĞE YÜZDE 50 İLAVE DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen havzalarda 2024 üretim yılında ekilen nohut, mercimek ürünlerine ilave yüzde 50 destek ödenecek.

Yağlık ayçiçeğinde sertifikalı tohum kullanım desteği ilk kez geçen yıl dekar başına 135 lira ödenirken bu yıl kararnamede yer almadı.

KİRA, NAKLİYE VE ANALİZ DESTEĞİ

Tarımsal ürünlerin lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilmesi halinde, kira, nakliye ve analiz desteği ödemesi yapılacak.

YEM BİTKİLERİ DESTEĞİ

ÇKS'ye kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla çok yıllık yem bitkileri (sulu) dekar başına yıllık 180 lira, korunga için sulu veya kuru dekar başına 180 lira destek ödenecek.

Kuru ekilişler için dekara yıllık 120 lira, silajlık ekilişler(sulu) için dekara 200 lira, tek yıllık yem bitkileri (sulu/kuru) dekara 120 lira ve yapay çayır mera için yıllık dekara 300 lira destek ödemesi yapılacak.