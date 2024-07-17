Bizi bizden iyi tanıyan banka Deutsche'den Türkiye analizi! Faiz indirimi için o tarihi işaret etti

17 Temmuz 2024 12:29 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 12:28

Alman devi Deutsche Bank, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından Türkiye ekonomisinde yaşanan değişimin Avrupa'da dikkat çektiğini ifade ederek önümüzdeki dönem için analizlerini paylaştı.

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, Türkiye'de güçlü bir dezenflasyon süreci öngörerek olumlu konuştu. Enflasyon zirvenin ardından düşüşe geçeceğini ifade eden Wietoska, faiz indirimi için de doğru zamanı paylaştı.

ENFLASYON ZİRVENİN ARDINDAN DÜŞECEK

Hans-Christian Wietoska, Türk ekonomisinde ilk aşama başarılı, sıra ikinci aşamada diyerek şu analizleri yaptı;

"Enflasyon zirvenin ardından düşüşe geçiyor. Türkiye resesyona girmeden ekonomisini dengelemeyi başarabilirse eşsiz bir örnek olacak ki bu konuda oldukça iyimseriz.

Son 8 haftada (Türk lirası cinsinden tahvillere) 8,5 milyar dolarlık giriş gördük. Bu rakam yıl sonuna kadar 20 milyar dolara kadar çıkabilir."

DOLAR VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, dolar ve faiz beklentilerini değerlendirdi.

"Yurt içi yatırımcılar ve yabancılar lirada bir devalüasyon bekliyordu ancak TCMB faiz artırımıyla para biriminde bir başka keskin değer kaybının stratejisinin bir parçası olmadığını açık şekilde ortaya koydu.

Son aylarda Türkiye'ye ilişkin algı oldukça olumlu. Net rezervler 10 milyar doları aştı ve uluslararası rezervlerin 150 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

Güçlü bir dezenflasyon süreci bekliyoruz. Yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 40 seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ

Bu yıl kasım ve aralık olmak üzere 500 baz puan faiz indirimi öngörüyoruz. Bu baz senaryomuz ve gevşeme gelecek yılın başlarında da sürecek. Ancak yarı yolda politika hataları olmamalı.

DOLAR TL 37 OLACAK

Wietoska, Yıl sonu dolar TL beklentilerinin ise 37 olduğunu ifade ederek TL'de reel anlamda değer kazancı öngördüklerini belirtti.

TL tahvillere 10 milyar doların üzerinde giriş olabilir diyen Deutsche Bank ekonomisti, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 büyümesini beklediğini açıkladı.