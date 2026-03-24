BlackRock CEO'su Fink'ten uyarı: Çıkmak en büyük hata olabilir

Mart 24, 2026 10:32
Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden BlackRock’un CEO’su Larry Fink, yatırımcıların sıkça yaptığı bir hataya dikkat çekti: Piyasayı zamanlamaya çalışmak.

Fink’e göre yatırımda asıl mesele doğru giriş-çıkış anını yakalamak değil. Asıl önemli olan, dalgalı dönemlerde bile piyasada kalabilmek. Çünkü piyasanın en güçlü yükselişleri çoğu zaman en karamsar haberlerin ortasında yaşanıyor.

“Zaman içinde yatırımda kalmak, piyasaya giriş-çıkış zamanını doğru ayarlamaktan çok daha önemli oldu,” diyen Fink, yatırımcıların çoğu zaman kötü manşetlerin etkisiyle erken karar verdiğini söyledi.

“EN İYİ GÜNLERİ KAÇIRANLAR BÜYÜK KAZANCI DA KAÇIRIYOR”

Fink, son 20 yılın verilerini örnek göstererek dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı.

Bu dönemde S&P 500 endeksine yatırım yapanların varlıkları sekiz kattan fazla büyüdü. Ancak aynı süreçte piyasanın en iyi 10 işlem gününü kaçıran yatırımcılar, potansiyel getirinin yarısından bile azını elde edebildi.

Yani, kısa vadeli korkularla piyasadan çıkanlar en kritik yükselişleri de kaçırmış oluyor.

“GÜRÜLTÜYE FAZLA ODAKLANMAK RİSKLİ”

Fink’e göre piyasadaki en büyük tehlikelerden biri de gündemin oluşturduğu “gürültü”.

Kısa vadeli haber akışı, yatırımcıları çoğu zaman yanlış yönlendirebiliyor. Oysa dünyada çok daha büyük bir ekonomik dönüşüm yaşanıyor.

Fink, ülkelerin özellikle enerji, savunma ve teknoloji alanlarında daha fazla öz yeterlilik sağlamak için dev yatırımlar yaptığını hatırlatıyor.

Bu dönüşümün küresel ekonominin yönünü belirleyecek kadar güçlü olduğunu vurgulayan Fink, yatırımcıların uzun vadeli dinamiklere odaklanması gerektiğini söylüyor.

Bu arada BlackRock’un yönettiği varlık büyüklüğünün 2025 yıl sonu itibarıyla 14 trilyon dolara ulaştığı da belirtiliyor.

YAPAY ZEKÂ SERVET EŞİTSİZLİĞİNİ BÜYÜTEBİLİR

Fink’in dikkat çektiği bir diğer önemli başlık ise yapay zekâ.

Yeni teknolojilerin büyük fırsatlar oluşturduğunu kabul eden Fink, bunun aynı zamanda ciddi bir risk de taşıdığı görüşünde. Ona göre yapay zekâ, halihazırda finansal varlıklara sahip olan kesimi daha da avantajlı hale getirebilir.

“Son birkaç nesilde oluşan büyük servet, ağırlıklı olarak finansal varlıklara sahip kesimlerde birikti,” diyen Fink, yapay zekânın bu eğilimi daha geniş ölçekte tekrarlayabileceğini söyledi.

