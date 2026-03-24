BlackRock CEO'su Fink'ten uyarı: Çıkmak en büyük hata olabilir

YAPAY ZEKÂ SERVET EŞİTSİZLİĞİNİ BÜYÜTEBİLİR

Fink’in dikkat çektiği bir diğer önemli başlık ise yapay zekâ.

Yeni teknolojilerin büyük fırsatlar oluşturduğunu kabul eden Fink, bunun aynı zamanda ciddi bir risk de taşıdığı görüşünde. Ona göre yapay zekâ, halihazırda finansal varlıklara sahip olan kesimi daha da avantajlı hale getirebilir.

“Son birkaç nesilde oluşan büyük servet, ağırlıklı olarak finansal varlıklara sahip kesimlerde birikti,” diyen Fink, yapay zekânın bu eğilimi daha geniş ölçekte tekrarlayabileceğini söyledi.