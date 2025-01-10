BM'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahmini

10 Ocak 2025 09:10 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 09:21

Birleşmiş Milletler’in Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2025 raporuna göre, Türkiye ekonomisi yüzde 3,1 büyüme kaydederken, enflasyonun yüzde 43,9’a gerilemesi öngörülüyor. Raporda ayrıca, Türkiye’nin para politikasında gevşeme yaşanabileceği vurgulanıyor.

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Birleşmiş Milletler​, "Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler (WESP) 2025" raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında kaydedilen yüzde 5,1’lik büyümenin ardından 2024 yılında yüzde 3,0 seviyesine gerilediği tahmin edilirken, Bu yıl yüzde 3,1'e doğru hafif ivmelenen büyümenin, gelecek yıl yüzde 3,5'e ulaşacağı belirtildi.

BM'DEN TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ

Haziran 2023'te başlatılan parasal sıkılaştırma ve mali konsolidasyon politikalarının etkilerinin 2024'ün ikinci çeyreğinde hissedilmeye başlandığına dikkat çekilen raporda, özel tüketim harcamalarının büyümeye katkısının ikinci çeyrekte 1,1 puanla son dört yılın en düşük seviyesine gerilediği vurgulandı. Bu durum, zayıflayan iç talebin ithalatı azaltmasına ve net ihracatın büyümeye olumlu katkı yaparak cari açığın daralmasına yol açtı.

Raporda, özel tüketim harcamalarının büyümeye katkısının önümüzdeki dönemde daha da azalmasının beklendiği belirtilirken, daralan sanayi üretiminin dış ticaret dengesi üzerinde risk oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

TÜRKİYE'DE ENFLASYONİST BASKILARIN AZALMASI BEKLENİYOR

Enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, 2024 yılında yüzde 60,0 seviyesine ulaşan tüketici fiyatlarının bu yıl yüzde 43,9, gelecek yıl ise yüzde 21,6 seviyesine düşmesinin beklendiği ifade edildi. Ancak, 2025'te enflasyonun çift haneli rakamlarda kalmaya devam edeceği öngörüldü.

Birleşmiş Milletler ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyondaki gerileme ile birlikte 2025 yılında temkinli bir para politikası gevşemesi uygulayabileceğine işaret etti. Raporda, hükümetin, enflasyonu düşürmek için uyguladığı mali konsolidasyon tedbirlerinin bu yıl mali açığın daraltılmasına yardımcı olması ve enflasyonist baskıları azaltmasının beklendiği kaydedildi.