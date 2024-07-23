BNP Paribas'tan TCMB için faiz ve dolar/TL kuru tahmini!

23 Temmuz 2024 17:03 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:08

Hazine 11 milyar 82,4 milyon lira borçlandı

Hazine 11 milyar 82,4 milyon lira borçlandı

BNP Paribas, raporunda TCMB’nin faiz indirimlerine başlayabileceğini ifade ederek Merkez Bankası’nın politika faizinin yılsonuna kadar 10 puan düşürülerek yüzde 40 seviyesine indirilebileceğini açıkladı.

KESKİN BİR DÜŞÜŞ BAŞLAYACAK

Başekonomist Hakan Aklar ve CEEMEA Başekonomisti Jeffrey Schultz’un hazırladığı “Türkiye: Enflasyondaki düşüş 2024'ün ikinci yarısında daha güçlü bir şekilde gerçekleşecek” isimli raporunu yayımladı.

Raporda, TCMB'nin yüksek enflasyonla mücadele taahhüdünün muhtemelen 2024'ün ikinci yarısında karşılığını alacağı kaydedildi. BNP Paribas ayrıca, yıllık enflasyonun yıl sonuna kadar keskin bir düşüşle yüzde 40'a düşmesini beklediklerini belirtti.

ENFLASYON DÜŞÜŞE GİRDİ

Enflasyonun keskin bir şekilde düşmesini beklemek için birkaç neden olduğunu söyleyen BNP Paribas, bu nedenleri şöyle sıraladı:

“Öncelikle üretici fiyatları, maliyet baskılarının azaldığını gösteriyor. Yıllık ÜFE ile TÜFE enflasyonu arasındaki fark bir yılı aşkın süredir negatif seyrediyor. Altı aylık TÜFE enflasyonu geçen yılın sonundan bu yana düşüş eğiliminde olup, maliyetlerdeki düşüş ve fiyatlar üzerindeki talep baskısının azalmasına işaret etmektedir. Enflasyonun ana eğilimi (mevsimsellikten arındırılmış çekirdek enflasyon) son dönemde düşüş eğilimine girmiştir.”

DOLAR/TL TAHMİNİNİ DE AÇIKLADI

“Daralan cari açığın ve artan sermaye girişlerinin TL'nin gerçek efektif değerlenmesine yardımcı olması gerekiyor.” açıklamasında bulunan BNP Paribas, yıl sonunda Dolar/TL'nin 36 seviyesinde işlem göreceğini tahmin ettiğini açıkladı.

Raporda, daralan cari açık, güçlü sermaye girişleri ve belirgin ters dolarizasyon sayesinde TCMB'nin Döviz rezerv birikiminin devam etmesinin beklendiği kaydedilirken, faiz indirimlerinin 2024'ün 4. çeyreğinden itibaren başlayabileceği belirtildi. Ayrıca, TCMB'nin politika faizini yılsonuna kadar 10 puan düşürerek yüzde 40 seviyesine indirebileceği açıklandı.