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 | Merve Yaz

Bodrum beach'leri cep yakacak! Dudak uçuklatan fiyat tarifesi belli oldu: Tepki yağıyor

Yaz tatiline girilmesine sayılı günler kaldı. Vatandaşlar şimdiden tatil planlarına başladı. Türkiye'nin en gözde tatil mekanları arasında Eyer alan Bodrum, her yıl olduğu gibi yine fahiş fiyatlarıyla gündemde. 2 bin 500 liralık lahmacun fiyatlarıyla tepki toplayan beldede plaj fiyatları belli oldu. Cep yakan fiyat listesi sosyal medyada gündem oldu, yüzlerce kullanıcıdan tepki yağdı.

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Bodrum beach'leri cep yakacak! Dudak uçuklatan fiyat tarifesi belli oldu: Tepki yağıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 14:43

Havalar ısındı, yaz ayları yaklaştı, okulların kapanmasına da kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar şimdiden yaz tatili için plan yapıyor. Tatil beldelerinde plaj fiyatlarından çok, konaklama, yeme içme ve beach fiyatları konuşuluyor. Özellikle Ege'nin incisi Muğla'nın Bodrum ilçesi yine fahiş fiyatlarıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta 2 bin 500 lira fiyatıyla gündem olan belde, şimdi de beach fiyatlarıyla gündeme geldi.

Bodrum beach'leri cep yakacak! Dudak uçuklatan fiyat tarifesi belli oldu: Tepki yağıyor

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 25 ZAM GELDİ

Ancak rakamlar tatilcileri hiç de memnun edecek gibi durmuyor. Çünkü geçen yıla kıyasla yüzde 20 artan beach fiyatlarının en düşüğü 750 lira seviyelerinde.

Bodrum beach'leri cep yakacak! Dudak uçuklatan fiyat tarifesi belli oldu: Tepki yağıyor

DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Fiyatlar, mekanların sunduğu hizmet kalitesi, konum ve lüks seviyesine göre değişiklik gösteriyor.

İşte bazı popüler beach'lerin 2025 sezonu için giriş ücretleri ve harcama limitleri:

Lucca Beach: 100 Euro (minimum harcama bedeli)

Bobo by Stay: 6.000 TL (minimum harcama bedeli)

Maça Kızı Hotel: 9.000 TL (minimum harcama bedeli)

Mandarin Oriental: 160 Euro (giriş ücreti)

Edition Hotel: 120 Euro (giriş ücreti)

Mett Hotel: 2.500 TL (giriş ücreti)

Bodrum beach'leri cep yakacak! Dudak uçuklatan fiyat tarifesi belli oldu: Tepki yağıyor



Scorpios Beach: 60 Euro (giriş ücreti) + 90 Euro (harcama bedeli)

Moon Beach: 1.250 TL (giriş ücreti, Gökçebel Koyu’nda, otel bağlantılı hizmet nedeniyle yoğun dönemlerde rezervasyon gerekebilir)

Sand Salt Plajı (Yalıkavak): 750 TL (giriş ücreti, Akdeniz mutfağı ve akşam saatlerinde hareketli atmosferiyle dikkat çekiyor)

Cio Beach (Ortakent-Müskebi): 2.000 TL (harcama alt limiti, şık dekorasyon ve müzikli eğlencelerle biliniyor)
Xuma Beach (Yalıkavak): 3.240 TL (giriş ücreti, sınırlı kapasiteyle rezervasyon şart, 12 yaş altı çocuklar ve evcil hayvanlar kabul edilmiyor)

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Turistik tatil beldesindeki fahiş fiyatlara tepki yağdı. Çok sayıda kullanıcın yurt dışı tatilinin daha ucuz olduğunu söyleyerek işletmecilere isyan etti. İşte o tepkilerden bazıları...

Bodrum beach'leri cep yakacak! Dudak uçuklatan fiyat tarifesi belli oldu: Tepki yağıyor
Bodrum beach'leri cep yakacak! Dudak uçuklatan fiyat tarifesi belli oldu: Tepki yağıyor
Bodrum beach'leri cep yakacak! Dudak uçuklatan fiyat tarifesi belli oldu: Tepki yağıyor
Bodrum beach'leri cep yakacak! Dudak uçuklatan fiyat tarifesi belli oldu: Tepki yağıyor
Bodrum beach'leri cep yakacak! Dudak uçuklatan fiyat tarifesi belli oldu: Tepki yağıyor

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Sıkça Sorulan Sorular

Bodrum'da lahmacun ne kadar?
Lüks beachlerde bir lahmacun 950 TL’ye satılıyor. Bodrum’un gözde tatil beldelerinden Türkbükü’nde geçen yıl 500 TL’ye satılan bir lahmacunun fiyatı bu yıl 950 TL’ye yükseldi. Yine Türkbükü’nde geçen yıl 3 bin 500 TL olan şezlong fiyatı ise 6 bin TL’ye dayandı. Bodrum’da günlük tekne kiraları geçen yıl 700-7000 bin Euro arasında değişirken bu yıl 1000-10000 bin Euro bandına tırmandı.
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